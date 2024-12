El PSOE de Badajoz achaca la situación "desastrosa" de la piscina de la margen derecha a la "torpeza" del gobierno local

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha señalado sobre la situación "desastrosa" en la que se encuentra la piscina de la margen derecha que "nada tiene que ver" con los problemas "sobrevenidos" durante la ejecución de las obras como los referidos al saneamiento o a la pandemia, y que no está terminada por "dos simples razones", la "torpeza" y la "soberbia" del equipo de gobierno.

Así, ha criticado la "torpeza" del equipo de gobierno municipal a hora de licitar una obra de este tipo "muy por debajo de su precio real", y también "la soberbia de no querer reconocer el error y permitir que los adjudicatarios tengan que abandonar la obra antes de dar su brazo a torcer, y no aceptar el modificado del proyecto que les pedían" y que "hubiese hecho viable la continuación de los trabajos".

"Solo esta ha sido la verdadera razón por la que, en este momento, nos encontramos con la obra paralizada, y con un nuevo proceso de adjudicación", según el concejal socialista Pedro Miranda, para quien "seguramente" no se equivoque "mucho" al considerar que la redacción del nuevo proyecto modificado "probablemente" se vuelva a adjudicar "a los mismos técnicos que redactaron el proyecto original", y que la ejecución de las obras "también probablemente" se adjudique a la empresa sevillana de la UTE inicialmente adjudicataria de los trabajos.

Sobre dicho proyecto, el concejal socialista Pedro Miranda ha querido valorar en rueda de prensa las últimas noticias conocidas sobre el mismo, y ha recordado una fotografía de 2012 con motivo de la inauguración de la piscina de verano de San Roque por el entonces alcalde Miguel Celdrán junto a concejales como Francisco Javier Fragoso y Miguel Ángel Rodríguez de la Calle, un acto en el que se habló de la piscina en la margen derecha, entonces prevista junto al Seminario y de la que Celdrán ya hablaba desde 2006.

"Dieciocho años después aquí seguimos denunciando, una vez más, la incapacidad y la ineptitud de este gobierno para llevar adelante con un mínimo de eficacia los proyectos más importantes de esta ciudad", ha recalcado, para rememorar que en 2019 comenzaron las obras del complejo en una ubicación diferente a la inicial y junto al Pabellón Juancho Pérez, pero tuvieron lugar "problemas sobrevenidos" de saneamiento con la aparición de una fosa séptica, lo cual se solucionó con un proyecto adicional y "lo único que provocó fueron unos días de retraso".

Otro problema fue la aparición de un manantial y que se solucionó con otro proyecto adicional y también retrasó la obra "algunos días", ha agregado, junto con que lo "más importante" que sucedió de estos problemas "sobrevenidos" fue la aparición de la Covid, que produjo un retraso de la obra "importante" y "sobre todo" el aumento de los precios de los materiales.

"HUIDA HACIA ADELANTE"

Para Pedro Miranda, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha protagonizado "una huida hacia adelante" al anunciar el nuevo proyecto con un presupuesto estimado de 12 millones y que, con su reformulación, pasará a ser un complejo con una piscina olímpica sin cubierta retráctil, sino fija, junto a una de menor tamaño de calentamiento, que se podrá usar por los más pequeños en verano o cuando no haya competiciones, y la ampliación de los espacios exteriores con otra piscina de verano.

"Vuelven a vendernos la moto una vez más y si antes con 4 millones hacían una piscina, ahora con 12 nos hacen tres", ha recalcado, para sostener que el "problema" es que habla de gestión y del actual gobierno municipal, y lamentar que esta situación "cada vez se va pareciendo más" a otros grandes proyectos como El Campillo o el aparcamiento Conquistadores.

Del proyecto inicial, ha recordado que constaba de tres fases, la primera en lo que a obras se refiere en torno al edificio con la piscina olímpica y la de calentamiento, los graderíos y vestuarios o las duchas; mientras que en la segunda se completaría el edificio con un gimnasio o salas multiusos y en la tercera se acometería la piscina de verano, así como que la adjudicación inicial del edificio con las dos piscinas con un uso deportivo fue por unos 4,5 millones.

Ante ello, los adjudicatarios, la dirección facultativa y el ayuntamiento se dieron cuenta de que con ese importe no se podrían terminar las obras y los primeros reclamaron al consistorio un reformado del proyecto al que, como ha detallado, le "dan el visto bueno" los técnicos municipales e Intervención, pero "es el gobierno municipal el que no da su brazo a torcer, seguramente por la soberbia que le caracteriza, de no admitir su incompetencia y no acepta conceder ese modificado".

Un año más tarde, el empresario extremeño de la UTE adjudicataria se enfrenta a una suspensión de pagos y negocia con el consistorio la rescisión del contrato, ha rememorado el edil socialista, que ha cifrado, "con grandes números", en 6 millones - la licitación inicial más de 1 millón de euros "es decir, aceptando el modificado" - la cuantía necesaria para terminar el edificio y las dos piscinas, un millón para la segunda fase y dos millones aproximadamente para la piscina de verano, con un total de unos 9 millones.

Sobre los 12 millones presupuestados para el proyecto reformulado, ha criticado que el alcalde no ha sido "capaz" de decir de "dónde van a sacar el dinero", puesto que "lo dejan en el aire" al estar cofinanciado entre el ayuntamiento y la Junta por 6 millones cada uno, en el caso del Ejecutivo autonómico "en función de si se aprueban o no" los presupuestos regionales para 2025. En cualquier caso, les gustaría que Gragera dijera qué proyectos importantes para la ciudad podrían dejar de hacer "para poder terminar este fracaso de proyecto de piscina climatizada".