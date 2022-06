El Partido Popular sería la fuerza más votada en Badajoz con 11 concejales, y necesitaría a VOX para gobernar, según una encuesta

El PP lograría 11 concejales en la ciudad de Badajoz, si se celebrasen elecciones municipales según una encuesta en intención de voto realizada por Demoscopia y Servicios los días 20 al 22 de junio, justo después de las elecciones andaluzas, con un total de 1.000 entrevistas.

El PSOE alcanzaría 10 concejales, 2 menos que los que tiene en la actualidad; VOX 3 concejales, por lo que sumaría 2; Ciudadanos lograría 2, son 2 menos que en los últimos comicios; y Unidas Podemos mantendría el concejal que tiene en la actualidad.

Según la encuesta al PP le faltarían 3 concejales para la mayoría absoluta y necesitaría a VOX para gobernar. Así lo ha manifestado hoy el Presidente del PP de la Provincia de Badajoz, Manuel Naharro, que asegura la intención es gobernar en solitario. Los gobiernos en solitario "son los que dan estabilidad a los gobiernos, independientemente de que quede muy bien la diversidad de partidos" porque "luego a la hora de gestión es un tema complicado", por lo que ha apostado por intentar gobernar en solitario "allá donde podamos".

Con respecto al cabeza de lista del PP, explica, que sobre la mesa continúa estando el nombre de Antonio Cavacasillas, aunque aun no haya sido ratificado por Génova, algo normal, ya que "la dirección nacional tiene previsto ratificar los candidatos de las capitales de provincias y ciudades de más 22.000 habitantes en el próximo mes de septiembre". En este mismo sentido y sobre si Génova dijese que no a Cavacasillas, ha reconocido que "no entra ahora mismo en nuestros planes".

Naharro ha manifestado además que han mantenido conversaciones con el Alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, de Ciudadanos para que pudiera incorporarse a las listas de los populares, aunque no iría como cabeza de lista. Ha remarcado que son un partido "abierto" a integrar en sus listas a la gente que quiera aportar al mismo. La decisión estaría por tanto en Gragera que les recordamos manifestó a nuestros micrófonos que volverá a presentarse a las elecciones municipales de 2023 con su partido, Ciudadanos.

El presidente provincial del Partido Popular ha considerado de cara a las elecciones del próximo año que la sensación es buena, y que la Diputación de Badajoz es un objetivo alcanzable, de manera que van a trabajar para conseguirlo.