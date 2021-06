Una muestra gastronómica acerca a Badajoz la gastronomía de Campo Mayor enmarcada en el proyecto de la eurociudad

Una muestra gastronómica acercará del 21 al 25 de junio a la ciudad de Badajoz la gastronomía de la localidad lusa de Campo Mayor, ciudades ambas que conforman, junto a la portuguesa Elvas, la eurociudad Eurobec.

En concreto, siete restaurantes de Campo Mayor ofrecen una degustación gratuita de platos como pintada de escabeche, bacalao dorado o carne a la alentejana en esta muestra situada en los soportales de la Avenida Juan Carlos I, entre la calle Menacho y la calle Santo Domingo, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea a través del Programa Interreg España-Portugal - Poctep 2014-2020.

El alcalde de Badajoz en funciones, Ignacio Gragera, junto al presidente de la Cámara Municipal de Campo Mayor, João Muacho, y el concejal de Elvas Sérgio Ventura han asistido al inicio de esta muestra gastronómica organizada por Eurobec con tres puestos de comida junto a mesas y sillas para degustarla y en la que los restaurantes se irán alternando estos días.

En declaraciones a los medios, João Muacho ha explicado que se trata de una iniciativa surgida en el ámbito de Eurobec, en la que se pretende acercar los platos regionales de Campo Mayor a los pacenses y a quienes visiten la capital pacense estos días para promover su gastronomía.

Asimismo y con motivo de la pandemia de la Covid-19, ha valorado que es una forma de que Campo Mayor, Elvas y Badajoz puedan colaborar a la hora de que el sector gastronómico y de la restauración retome su actividad en estos territorios, y ha confiado en que la ciudadanía pueda disfrutar en los próximos cinco días de los platos regionales de Campo Mayor, desde donde invitan a degustar estos mismos manjares "de una forma diferente".

Del mismo modo y en relación a la Alcaldía de la ciudad de Badajoz, Muacho ha deseado "todo lo mejor" al exalcalde Francisco Javier Fragoso interpelado por los periodistas, a la vez que ha felicitado a Ignacio Gragera por sus nuevas funciones como alcalde, sobre lo cual ha confiado en que las "buenas relaciones" que existen entre los tres pueblos se mantengan, algo en lo que tiene la "certeza" de que se concretará en el futuro próximo porque la frontera, que antes les separaba, actualmente les une y son pueblos "hermanos".

Preguntado por el efecto del cierre de la frontera en los hosteleros de Campo Mayor, ha reconocido que la pandemia ha sido un "golpe duro" para toda la población y para todo el mundo, y que la restauración tanto de Campo Mayor como de Elvas han sufrido "un revés" con la ausencia de los hermanos españoles, como también España y, en concreto Badajoz, han sentido "la falta" de los portugueses, aunque con el avance de la vacunación ha confiado en que las relaciones pasen de ser "virtuales", como en los últimos meses, a una presencia física.

Sobre este mismo asunto, Sérgio Ventura ha señalado en el caso de Elvas que la población lusa "vive mucho" de la gente de Badajoz y de la región y que sus restaurantes tienen una dimensión para cerca de 200.000 personas y no para las 20.000 de la localidad elvense, de manera que "obviamente" con el cierre de las fronteras la restauración ha tenido "muchas dificultades", pero la gente está volviendo a la normalidad.

En relación a esta muestra gastronómica, Ventura ha puesto en valor que la eurociudad abarca 2.300 kilómetros cuadrados y que en este caso están en Badajoz con la gastronomía de Campo Mayor, aunque se trata de un proyecto que ofrece "muchas cosas" al tratarse de tres localidades, dos países pero "un solo destino", ya sea naturaleza, los Carnavales de Badajoz, la Fiesta de las Flores de Campo Mayor o los monumentos de Elvas declarados patrimonio de la humanidad, que quieren mostrar a la gente que vive en la región y a quienes les visitan.

De este modo, ha resaltado que las tres localidades se alternan este tipo de muestras o actividades de intercambio, ya sea gastronómica o centrada en otros aspectos.

A su vez, Ignacio Gragera ha destacado que se trata de una nueva actividad financiada por el programa Eurobec y además de agradecer la presencia de Muacho y Ventura ha puntualizado que esta actividad en torno a la gastronomía de Campo Mayor "es una muestra más del compromiso que tenemos las tres ciudades por un proyecto común", como es el de la eurociudad y el de intentar, dentro de las "potencialidades individuales", complementarlas, mejorar y ampliar servicios o recursos para atraer visitantes e inversión a todo el territorio.

De este modo, ha compartido con Sérgio Ventura que es una de las "múltiples" actividades realizadas en los últimos meses, en los que a raíz de la mejora de la situación sanitaria han podido retomar el programa que ha estado parado "mucho tiempo" debido al cierre de las fronteras, que también ha afectado "mucho" al ser Eurobec un programa "específicamente presencial" de intercambio y para dar a conocer al resto de localidades que conforman la eurociudad los recursos y potenciales de cada una.

Para Gragera, hay tres sectores "fundamentales" para que Eurobec pueda posicionarse como un destino "real en el sentido de poder hacer una oferta única", que pasan primero por la generación de un sentimiento de pertenencia "único" a la eurociudad a través de la educación y los contactos e intercambios escolares o deportivos; así como por la cultura a través de convenios como uno reciente entre el Conservatorio o asociaciones culturales de Elvas; y por último el comercio y la gastronomía.

Preguntado por las tarjetas Eurobec, el alcalde en funciones ha indicado que la respuesta de los ciudadanos "no está siendo masiva", y ha reconocido que no están llegando a toda la población que podrían alcanzar y que falta información, ante lo cual ha avanzado que sacarán un programa de promoción y publicidad de la tarjeta para su difusión, que es una de las acciones pendientes de desarrollar.

Por otro lado e interpelado por los toldos cuya instalación estaba prevista en la céntrica Calle Menacho, Gragera ha explicado que no se van a instalar y que ha habido un problema con los permisos con los vecinos o propietarios de los edificios y que, ante ello, se va a intentar trabajar en alguna "alternativa" en la que el microclima "quizás no sea la solución que sea más efectiva" y, entre otras cosas, por que ya se puso en su momento "y no tuvo una continuidad en el tiempo".

Ante ello, ha indicado que se están buscando alternativas de iluminación o un hilo musical que puedan dar a Menacho "ese plus que necesita tanto el visitante como los propios comerciantes de la calle".