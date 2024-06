Más de 370 niños van a participar en el III Trofeo Mini Ibérico de fútbol en estadio Nuevo Vivero este sábado

Más de 370 niños van a participar este sábado, 8 de junio, en el III Trofeo Mini Ibérico que organiza la Academia del CD Badajoz junto a la Fundación Municipal de Deportes con 24 equipos en total dividido en dos categorías que van a ser prebenjamín y benjamín.

Algunos de esos equipos que participarán van a ser el Cádiz, Sevilla, Betis, Mérida, Don Benito, San Roque, Obandina, Pueblonuevo, Talavera, CD Badajoz o el Benfica y el Sporting de Portugal.

Un torneo que apuesta por el fútbol base donde se espera la asistencia de alrededor de 800 espectadores en las gradas del Nuevo Vivero donde se van a disputar un mínimo de 5 partidos con un precio de la entrada de 5€ por persona exceptuando a los técnicos y jugadores participantes en el torneo, con sorteo de regalos que se celebren a lo largo del evento.

Guzmán Casaseca, ex futbolista y miembro de la Secretaría Técnica del CD Badajoz en la presentación de este evento ha expresado su emoción con este torneo ya que "yo cuando era niño siempre soñaba con jugar en el Viejo Vivero por entonces. Ahora que niños de 6,7 u 8 años tengan la oportunidad de jugar en un estadio como el nuestro, de vivir la experiencia de jugar contra equipos como el Betis, Sevilla, Cádiz, Sporting de Lisboa, Benfica,... y al final hemos conseguido que esos niños no piensen en ganar, perder o empatar. Al final, tienen que ser un día en el que se lo pasen bien y no lo olviden nunca y estoy convencido que el resultado no va a ser lo más importante".