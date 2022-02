Ignacio Gragera asegura que el CIERE en Badajoz no prosperó y el Ministerio le insta a solicitar un organismo

A través de una carta remitida por el Ministerio de Ciencias, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha conocido que el Centro de Energías Renovables, que llevaba tiempo reclamando para la ciudad tras el compromiso alcanzado en una de las cumbres hispanolusas, no prosperó, sin ofrecer más detalles en la misiva sobre los motivos. Así lo ha adelantado Gragera en Más de Uno Badajoz, quien asegura que "la carta no tiene desperdicio".

El alcalde de la ciudad desvela que la carta ministerial le ofrece la posibilidad de solicitar uno de los organismos que el Gobierno tiene intención de descentralizar, aunque sin que se especifique a cuál de ellos puede optar. Considera que la respuesta del Ministerio de Ciencias no está a la altura del respeto institucional y lo califica de "falta de respeto el hecho de comunicar que no se va a hacer porque simplemente no prosperó, y ofrecer un organismo como si esto fuera el menú de un restaurante". Apunta que lo que le pide el cuerpo "es pedir Adif, ya que no tenemos tren, al menos que tengamos al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias aquí, al menos así sabrán lo que es llegar a la ciudad".

Al mismo tiempo, asegura que seguirá insistiendo "porque con la ciudad se tiene una deuda autoimpuesta por el Gobierno de España y el de Portugal", lo que le lleva a exigir al ejecutivo central infraestructuras similares para la capital pacense sin necesidad de esperar otros trece años, en alusión al acuerdo alcanzado por ambos países para ubicar un centro de estas características en Badajoz.