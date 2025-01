Guardiola cree "evidente" el "enchufismo" de David Azagra con independencia de que la jueza determine si hubo delito

La presidenta de la Junta y del PP de Extremadura, María Guardiola, considera que es "evidente", desde el punto de vista ético, que hubo "enchufismo" en la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.

A preguntas de los medios de comunicación sobre el auto de la jueza en la que apunta sobre el puesto que ocupa David Azagra que "todo parece indicar que el puesto se creó para serle asignado", Guardiola ha sostenido que este extremo queda "meridianamente claro" a la vista de "cualquier español".

Así, y tras subrayar que respeta "absolutamente" los procedimientos judiciales y que será la jueza quien determine si hay algún tipo de delito, desde una perspectiva "ética" resulta "evidente" que "aquí hay un enchufismo absoluto y una utilización de las instituciones extremeñas" que califica como una "vergüenza".

Para argumentar esta afirmación, apunta que "solo hay que ver" las declaraciones del hermano del presidente del Gobierno ante la jueza, cuando afirmaba que "no tiene ni idea de dónde está la Oficina de Artes Escénicas, no sabe cómo se llega, no sabe quiénes son sus compañeros, no sabe a qué se dedica". En fin, añade, "dinero público para luego tributar encima en el país vecino".

"Una vergüenza", ha sentenciado Guardiola, quien ha hecho estas declaraciones antes de clausurar un acto con trabajadores de la Administración regional con motivo de su jubilación.