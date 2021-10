El gobierno local de Badajoz pide dotar de presupuesto el Consorcio del Casco Antiguo y las ermitas de la Alcazaba

El concejal de Turismo y Patrimonio histórico del Ayuntamiento de Badajoz, Jaime Mejías, ha pedido a la Junta de Extremadura que de manera "urgente y absolutamente inmediata" dote de presupuesto tanto al Consorcio del Casco Antiguo, como al proyecto para la rehabilitación de las ermitas del Sagrario y de la Consolación situadas en el interior de la Alcazaba y que "se están cayendo".

"Solicitamos que se dote de presupuesto a estas dos obras de manera urgente y que por favor se enmiende este error, si es que es un error, o se ha olvidado o no lo sé en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma", ha señalado Jaime Mejías, que ha reconocido que "no da crédito" por no estar incluidas ambas actuaciones en el proyecto de las cuentas autonómicas para 2022, pese a que "todo el mundo sabe" y se ha publicado en medios regionales y locales que son dos obras en las que la Junta "ya tenía un compromiso claro y conciso de financiación".

El edil ha comentado que son los PGEx "más expansivos de la historia" con 7.000 millones de euros aunque "en Badajoz más bien poquito", a preguntas de los periodistas por la rehabilitación de dichas ermitas y por el citado Consorcio monumental, sobre lo cual ha indicado que en las ermitas se trata de un proyecto de ejecución para una obra que calculan que no vale más de 1,5 millones y que no llegaría a 200.000 euros; y que en el caso del Consorcio ya se ha hablado de la cantidad.

Así, ha solicitado "urgentemente" una rectificación y que se dote de partida presupuestaria a ambas actuaciones porque "lo que no se puede permitir" es que se puedan caer dichas ermitas, ante lo que se ha mostrado "dispuesto incluso si hace falta" a montar una oficina de turismo en las mismas y a explicar a la gente que en Extremadura hay un organismo competente como la Dirección General de Patrimonio que "no hace caso a unos monumentos del siglo XIV que están que se caen, que pueden ser un peligro y que dan una imagen patética", además de estar "vandalizados".

Con respecto a ambas ermitas, ha recordado que personalmente con el exalcalde Francisco Javier Fragoso se reunieron en diciembre de 2020 y pidieron a la consejera de Cultura y al director de Patrimonio de la Junta que actuaran en las mismas, así como que vinieron una serie de técnicos, valoraron el asunto y en marzo de 2021 el Ejecutivo autonómico hizo público un comunicado en el que mostraba el "compromiso" de la Dirección General de Patrimonio y la Consejería de "recuperar las ermitas" y "por lo menos hacerse cargo de los proyectos de ejecución de obra".

"El tema de la obra ya veríamos, pero por lo menos la ejecución de obra, perfecto, eso ocurrió en marzo del 21", ha incidido, para lamentar que este pasado miércoles se ha conocido que la Junta y la Consejería de Cultura "dice que no, que eso ya va a ser para 2022", pero "no contempla una partida en los presupuestos", a tenor de lo cual ha dicho que le "parece de cachondeo" y "una falta de respeto a todos los pacenses".

En relación al Consorcio del Casco Antiguo, ha dicho que es "más de lo mismo" y ha rememorado que se dijo "sí", se creó un equipo de trabajo, se apuntó en primavera de 2021 que se "va adelante" y que entrarían la Diputación de Badajoz y la Junta, así como que se mandan los estatutos y convenios antes del verano y el pasado 20 de septiembre se celebró una reunión en Mérida entre las tres partes, de la que salió "un compromiso claro de que el Consorcio va hacia delante" y debe "arrancar" el 1 de enero de 2022.

Un encuentro en el que estuvo presente y en el que se habló además de presupuesto, de medios materiales y de los medios humanos con los que se va a dotar a este ente, ha remachado, junto con que en el borrador de los PGEx "aparecen todos los consorcios del mundo menos el del Casco Antiguo de Badajoz", como también ha remarcado que el ayuntamiento, los vecinos del centro histórico y los ciudadanos de la localidad "no pueden tolerar de forma alguna" que la Junta "incumpla sus compromisos en materia de patrimonio histórico en la ciudad".

Por eso, el gobierno local y él mismo como concejal del área solicitan que de forma "urgente y absolutamente inmediata" se dote de presupuesto tanto a los proyectos de rehabilitación de las citadas ermitas, como al Consorcio monumental, puesto que "ya se ha dicho qué es lo que se va a financiar y se ha hecho público" por parte del Ejecutivo autonómico en ambos casos.