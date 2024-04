El Encuentro de Corresponsales Juveniles se celebra este miércoles en la Factoría Joven de Badajoz bajo el lema 'Dale voz a tu visión'

El Ayuntamiento de Badajoz celebra este miércoles la Jornada Europea de la Información Juvenil en el marco de la Semana Europea de la Juventud. Bajo el lema 'Dale Voz a tu visión', la ciudad pacense acogerá el Encuentro de Corresponsales Juveniles en la Factoría Joven de Badajozde 9 a 14 horas.

Este evento, organizado por la Concejalía de Juventud, reunirá a corresponsales juveniles de la Red Municipal de Información Juvenil de Badajoz, representando a diferentes centros de enseñanza secundaria y formación profesional.

El Programa de Corresponsales Juveniles del Ayuntamiento de Badajoz se lanzó en el curso 2023/2024, como una iniciativa voluntaria que busca fomentar la participación activa de los jóvenes en la sociedad y promover la colaboración entre la juventud y la administración pública.

Los participantes son estudiantes de 14 y 16 años, y que serán los encargados de informar al alumnado en sus centros, gestionar un panel informativo y atender su punto de información juvenil, trasladando las necesidades del alumnado a la Administración Pública.

Durante el encuentro, los participantes compartirán experiencias, unificarán criterios y programarán nuevas actividades. La jornada comenzará con un 'scaperoom' seguida de la actividad 'Bibliotecas Humanas' donde los asistentes podrán compartir historias personales para promover la comprensión y el entendimiento entre diferentes realidades. Finalizará con una mesa redonda donde intercambiarán las impresiones de la jornada.

Además, el Instituto de la Juventud de Extremadura organizará la actividad 'Get in the game' en el Parque del Río de Badajoz en la misma franja horaria, brindando a los jóvenes la oportunidad de presentar propuestas para el Parlamento Europeo.