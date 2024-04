El delegado del Gobierno señala que se continúa trabajando en la Declaración de Impacto Medioambiental referida a los trabajos de eliminación del nenúfar

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha aseverado en relación a la dificultad que supone acabar con el nenúfar mexicano, que afecta especialmente al río Guadiana su paso por Badajoz, que se está trabajando en la Declaración de Impacto Ambiental referida a los trabajos de eliminación de dicha planta invasora "para inmediatamente después hacer las actuaciones oportunas".

De este modo no hay ninguna novedad en este sentido dado que, mientras no se cuente con esa declaración de impacto ambiental, no se podrán abordar las soluciones que aporte ese informe, ante lo que ha mostrado el "compromiso" de la Administración General del Estado "para intentar resolver un problema que está ahí, que es evidente que está ahí".

En lo que a plazos se refiere ante dicho informe, ha apuntado que "todavía puede tardar algún tiempo", mientras que si sería de aplicación en concreto en el tramo urbano en Badajoz ha matizado que donde esté afectado, dado que es una planta invasora y, como ya pasase con el jacinto de agua o camalote, se trató de eliminar "donde estaba".

"Entonces el nenúfar igual", ha abundado, para matizar que "no tiene nada que ver una cosa con otra" al ser plantas diferentes, y que es un compromiso del Gobierno a la hora de actuar en una zona urbana como es en este sentido, aunque también no urbana, y que para ello hace falta una declaración de impacto ambiental que se está realizando "ahora mismo" y, mientras no cuenten con ella, no podrán actuar.