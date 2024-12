El contrato del Centro de Protección Animal de Badajoz está vigente desde este lunes con un importe de 207.364 euros

El nuevo contrato del Centro de Protección Animal de la ciudad de Badajoz está vigente desde este lunes con un importe de 207.364 euros, adjudicado a la empresa Athisa con la Clínica Veterinaria Dovet durante un periodo de un año, hasta el 15 de diciembre de 2025.

El área de actuación es la ciudad de Badajoz y sus pedanías y, como novedad, incluye difusión, actividades o eventos dedicados a la adopción, según ha señalado la concejala delegada del área, Elena Salgado, que ha dado las gracias a la anterior adjudicataria, Clinivex, por la "gran" labor realizada durante estos años anteriores.

En su intervención, Salgado también ha presentado una campaña de sensibilización sobre las mascotas, en una época del año como la Navidad en la que se debe concienciar y reflexionar sobre la responsabilidad hacia los animales, y en especial cuando se regalan mascotas.

Por eso lanzan esta campaña bajo el lema 'Adoptar es para siempre, no solo por Navidad', con la que se quiere concienciar de que, dentro de un regalo o paquete, hay un perro y una vida como en el caso del cartel, y que una mascota no es un objeto que se pueda regalar "y luego descartarlo porque no nos viene bien", sino que es un ser vivo que siente, que necesita atención y unos cuidados toda su vida.

Tras las fiestas, como ha lamentado, "siempre" notan un aumento de abandonos de mascotas, cuando tener un perro, un gato o cualquier otro animal en casa significa asumir una responsabilidad y, por eso, desde el ayuntamiento se busca fomentar la adopción responsable, "hay muchos animales esperando una segunda oportunidad", y promover el cuidado y el respeto hacia los mismos, "porque su bienestar depende siempre de nuestra responsabilidad".

Desde el Ayuntamiento de Badajoz y la Concejalía de Protección Animal trabajan para garantizar a todos los animales de la ciudad "que tengan la vida digna que todos merecen", ha expuesto Salgado, que ha recordado a las familias que adoptar una mascota es una decisión "preciosa" y ha animado a ello, pero que también requiere tiempo, recursos y compromiso.

Por su parte, la Policía Local ha informado sobre la labor del Área de Protección Animal y, en concreto, Pedro Beltrán ha explicado que la misma comenzó en 2017 y que antes se hacían intervenciones de animales pero sin estar centralizadas en una oficina en sí, como también ha puesto el foco en los perros potencialmente peligrosos como una "responsabilidad" o en que la ordenanza municipal de Badajoz de Policía Urbana recoge sanciones por dejar animales sueltos fuera de horarios y lugares permitidos o por producir molestias que alteren el descanso de los vecinos.