Las clases de las Escuelas Municipales de Música de Badajoz podrían comenzar a finales de noviembre, según Paloma Morcillo

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, Paloma Morcillo, ha avanzado que las clases de las Escuelas Municipales de Música podrían comenzar a finales de noviembre, después de que ya se cuente con la partida presupuestaria necesaria para el servicio de vigilancia de dichas escuelas, por lo que "en breve" saldrá la licitación publicada.

Morcillo ha pedido disculpas a los padres cuyos hijos no han podido empezar esta actividad "normal", y se ha mostrado "convencida de que esto se va a solventar" y "mucho más convencida de que en el curso que viene esto no va a pasar".

Morcillo ha señalado que ya se cuenta con la partida presupuestaria necesaria para el servicio de vigilancia de las Escuelas Municipales y ese crédito retenido, de manera que "en breve" y "no tardará mucho, quizás la semana que viene" saldrá la licitación publicada, un procedimiento que se hará "lo más rápido posible" para que las clases puedan comenzar.

Eso sí, explica, los profesores "sí están trabajando", y que se amplió la jornada de dicho profesorado para que fuera como el curso escolar, pero "no quiere decir que, como no han empezado las clases presenciales de los niños, los profesores no estén trabajando" dado que están programando o realizando distintas actividades, aunque "bien es verdad" que sin tener el citado servicio de vigilancia en los colegios, que son las sedes donde se dan estas clases, estas no se pueden dar. "Por eso no han empezado", ha dicho.

Y sobre la petición de que haya una sede única de las Escuelas Municipales de Música Morcillo ha incidido en que el objetivo de las mismas, como las deportivas, es acercarlo "lo máximo" a los distintos barrios, colegios y centros y que "en principio no" se plantean una sede única, aunque no descartan poder ampliar en otras ediciones otros colegios para que sean sede de esta actividad.