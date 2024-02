Carta abierta de los trabajadores del CD Badajoz

En una carta abierta de los trabajadores del Club Deportivo Badajoz han querido dejar constancia de su preocupación por la situación económica del club.

Informan que las nóminas se han pagado hasta el momento, incluida la nómina de enero; aunque dicho pago llegó con un retraso de 20 días. Sin embargo, “los trabajadores de La Academia y Femenino siguen sin percibir sus honorarios correspondientes al mes de enero”, según el comunicado.

Por otro lado, los trabajadores del club cuentan que se “no se les ha asegurado” que vayan a recibir las próximas nóminas y que “a juzgar por la experiencia y el devenir de los acontecimientos, no parece que vaya a producirse”.

En esta misma carta se informa que “reciben llamadas a diario de proveedores reclamando impagos. Impagos que se producen desde hace meses ante la pasividad de la propiedad del club y del director general, quienes sí que han hablado con terceras personas manifestando que no hay recursos económicos, lo cual es debido a la falta de previsión y gestión de la situación que atraviesa el club”. Además de que informan de que existen impagos con Agencia Tributaria y Seguridad Social.

El motivo de esta carta, dicen, “es exponer la situación dejando constancia de que no somos parte de esa guerra accionarial en la que no nos vamos a posicionar y no permitiremos que se nos involucre en ella. Esto se trata de una cuestión laboral y profesional cuyos problemas llevamos arrastrando ya muchos meses y sólo nos preocupa el porvenir del club”. Alegando, además, que debido a la incertidumbre del rumbo que está tomando la situación algunos compañeros se han visto afectados en su salud psicológica “llegando a estar de baja”.

La carta termina con un mensaje de apoyo a la afición y de que los trabajadores del Club van a seguir trabajando con profesionalidad para evitar su desaparición.

Esta ha sido la carta enviada por los empleados del equipo blanquinegro:

Dada la situación que atraviesa el club, queremos exponer una serie de puntos para que quede constancia ante la afición.

Estamos preocupados por la situación económica del club. Es verdad que las nóminas se han pagado hasta el momento, incluida la nómina de enero; aunque dicho pago llegó con un retraso de 20 días. Sin embargo, los trabajadores de La Academia y Femenino siguen sin percibir sus honorarios correspondientes al mes de enero. Por otro lado, no se nos ha asegurado que se vayan a recibir las próximas nóminas y a juzgar por la experiencia y el devenir de los acontecimientos, no parece que vaya a producirse.

A diario recibimos llamadas de proveedores reclamando impagos. Impagos que se producen desde hace meses ante la pasividad de la propiedad del club y del director general, quienes sí que han hablado con terceras personas manifestando que no hay recursos económicos, lo cual es debido a la falta de previsión y ges1ón de la situación que atraviesa nuestro club. Además, nos llegan informaciones de que hay impagos con Agencia Tributaria y Seguridad Social. Debido a la incer1dumbre fruto del rumbo que estamos tomando, algunos compañeros se han visto afectados en su salud psicológica llegando a estar de baja.

Por el bien de del club, de nuestras familias y nosotros mismos, el pasado 24 de enero pedimos a la propiedad por medio de una carta pidiendo que se nos aclare la situación para estar prevenidos. También se pidió en la misma misiva a la propiedad que se explique el proyecto a la afición haciendo un ejercicio de honestidad y empatía. Nuestras sugerencias, consejos profesionales y trabajo han caído siempre en saco roto. Estamos desprotegidos.

Los conflictos accionariales que estamos viviendo tampoco nos aseguran el futuro laboral ni que vayamos a percibir nuestras nóminas. El mo1vo de esta carta es exponer la situación dejando constancia de que no somos parte de esa guerra accionarial en la que no nos vamos a posicionar y no permi1remos que se nos involucre en ella. Esto se trata de una cues1ón laboral y profesional cuyos problemas llevamos arrastrando ya muchos meses y sólo nos preocupa el porvenir del club.

Los resultados depor1vos son nefastos y son un reflejo de la gobernanza del club, lo cual desencadena una serie de consecuencias que ponen en peligro al Club Deportivo Badajoz. Nadie asume su responsabilidad. Nos vemos ante la tesitura de ver cómo nuestro club se muere sin que los responsables tomen decisiones necesarias y urgentes: La figura del director deportivo no existen y el director general de Fútbol, no se ha personado en el estadio desde hace más de mes y medio.

Queremos mandar a la afición del club todo nuestro apoyo y empatía porque sentimos con dolor cómo se está avocando a nuestro club a la desaparición sin que podamos hacer nada por evitarlo. Los trabajadores del Club seguiremos trabajando con profesionalidad y honradez pese a que contamos con recursos limitados con los que contamos.

Somos conscientes de la repercusión de esta carta abierta, poniendo en juego nuestro trabajo. Pero por encima de nuestros empleos está nuestro honor, integridad, profesionalidad y supervivencia del club. Por ello, pedimos apoyo y empatía debido a que trabajamos con recursos y herramientas muy limitadas.

Firmado:

Los trabajadores del Club

