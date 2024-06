Badajoz aprueba la nueva ordenanza del agua con los votos del PP, la abstención de Vox y el rechazo del PSOE

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado de forma definitiva en su sesión de este jueves, día 27, y con los votos a favor del PP, la abstención de Vox y los votos negativos del PSOE la nueva ordenanza reguladora del agua, que entrará en vigor una vez se publique en los próximos días en el Boletín Oficial de la Provincia.

Durante el debate de este punto incluido en los asuntos de urgencia, el concejal de Inspección de Aguas, Carlos Urueña, ha explicado que, terminado el plazo de exposición pública el 21 de junio, se han presentado alegaciones por parte de Facua y de la Federación de Asociaciones Vecinales de Badajoz y Poblados siglo XXI que son "las mismas prácticamente" y que pedían "básicamente" que se retirase la subida de la "tasa", "aunque es una tarifa", porque era "excesiva", así como la nulidad de las actuaciones por incumplir los artículos 17.1 y 17.2 de la Ley de Haciendas Locales.

Al respecto, Urueña ha resumido la respuesta ofrecida, que pasa por informarles de que no es una ordenanza fiscal sino de prestación patrimonial de carácter no tributario, y que "por tanto" no tiene que cumplir la Ley de Haciendas Locales y dichos artículos, sino el 49 de la Ley 7 de 1985 que regula las bases de régimen local.

Sobre la otra alegación ha incidido en que la subida de estas tarifas es "obligada", en que tienen que conseguir el "reequilibrio de la concesión" y en que, además, "incluso" la Comisión de Precios de la Junta de Extremadura aprobó el 7 de mayo esta subida "por considerarlas que son necesarias y que están dentro del orden de los costes que tiene el servicio de agua en Extremadura".

A continuación, el concejal de Vox, Carlos Pérez, ha criticado que les han dado la documentación "dos minutos antes" de entrar al pleno y que tampoco han podido leerlo, y ha sostenido, a la vista de la exposición de Urueña, que la subida del agua podría haber sido progresiva y que "es verdad" que lleva "muchísimos" años que no se ha actualizado, pero que se podría haber hecho a tres o cuatro años "y no hacer esta subida tan drástica en un año", de modo que creen que tendría que haber subido y ponerse "acorde al coste" aunque durante un periodo de tiempo "más prolongado"

A su vez, la concejala del PSOE Sandra Caballero ha recalcado que están "totalmente en contra" de esta ordenanza y de "lo que implica" al ser "un auténtico tarifazo" que "solamente" va a perjudicar a las familias y a los ciudadanos de Badajoz. Sobre el equilibrio económico-financiero, ha insistido en que le parece que es "un auténtico derroche y una auténtica barbaridad" que se le siga pagando a la concesionaria "esa cantidad ingente de dinero", y en que "encima" se vuelven a subir las tarifas para que este coste y falta de previsión y planificación lo asuman "una vez más" las familias.

En su segunda intervención, Urueña ha destacado que la tarifa "sube lo que tiene que subir para tener el reequilibrio, que además es obligado" y que durante 10 años no se ha subido "nunca", para detallar que la subida al mes para el consumo de 15 metros cúbicos es de 4,46 euros y para 30 metros cúbicos de 5,28 euros, entre los que suman al 76 por ciento de los abonados que hay en Badajoz, mientras que la subida para consumos de 60 metros cúbicos es de 8 euros al mes.

"Puede ser una subida que, porcentualmente, parezca que es una subida muy grande, pero realmente, que es lo importante, es una subida que primero es accesible", ha dicho, junto con que el ayuntamiento cuenta con tarifas sociales o para familias numerosas, y que es una subida "necesaria" para cumplir la ley y para reequilibrar la tarifa.

Para concluir del debate, el alcalde Ignacio Gragera ha señalado que parte de la Comisión de Precios son las asociaciones de consumidores que "han validado este precio" al estar presentes dentro de la misma "con voz y voto" aquellas mayoritarias, y que no existió en el seno de esa comisión ningún voto en contra a esta actualización de la tarifa, "porque era palmario que era necesario", y ha apuntillado que se puede hablar de porcentajes "que son muy escandalosos" o "del coste real medio para cada familia" que es del entorno de 5 euros al mes.

"Después de más de 10 años de congelación de la tarifa y entendiendo que esto no es plato de buen gusto para nadie, es absolutamente obligatorio que actualicemos ese precio de la tarifa para poder tener a disposición del ayuntamiento fondos suficientes que no vayan a paliar el déficit, sino que vayan a renovar las redes de abastecimiento y saneamiento de esta ciudad, que es lo que realmente nos piden los vecinos", ha concluido sobre este punto con el que, además de aprobar la ordenanza, se desestiman las alegaciones presentadas.

ORDENANZA DE LIMPIEZA

También ha salido adelante, en este caso por unanimidad, la resolución de las alegaciones y la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos Municipales, que, como ha explicado el edil del área Rubén Galea, se enmarca en el proceso de implantación del contenedor marrón y ha recibido alegaciones de Ecovidrio y Ecoembes que introducen "pequeños" cambios que completan y mejoran el texto inicial y que proponían incluir y aceptarlos.

Asimismo y también por unanimidad el pleno ha dado luz verde a la aprobación inicial tanto del Reglamento de funcionamiento de las bolsas de trabajo del ayuntamiento y sus organismos autónomos, como el del programa de activación del empleo local del consistorio, relacionado este último, según el edil del área Eladio Buzo, con la posibilidad de realizar contrataciones temporales de menos de un año en puestos que no pueden ser de estructura de la plantilla municipal, tras un análisis de las necesidades de empleo de la ciudad y a colectivos con dificultad de acceso al empleo.

PISCINA MARGEN DERECHA

La sesión plenaria también ha dado luz verde por unanimidad a un expediente de suplemento de créditos para la habilitación del mismo para el abono de intereses de demora y gastos bancarios relativo a la piscina de la margen derecha, por el que se deberá abonar a la Junta de Extremadura 170.000 euros, y a tenor del cual el concejal de Economía y Hacienda, Javier Gijón, ha explicado que se trata de un suplemento para habilitar crédito para abonar los intereses y gastos bancarios relacionados con dicha obra que "no pudo ser finalizada".

El convenio con la Junta indica que si no se realiza la obra hay que devolver el importe y los intereses bancarios, en el marco de un procedimiento que "por desgracia" el ayuntamiento no pudo hacer por la quiebra de la empresa que construía la piscina y los posteriores trámites judiciales, ante lo cual ha avanzado que se trabaja entre el consistorio y el Ejecutivo regional para retomarlo y volver a obtener los fondos necesarios para llevarlo a cabo. Cabe recordar que el ayuntamiento ha devuelto este año a la Junta unos 2 millones del dinero que puso en su momento.

Desde Vox, su portavoz Marcelo Amarilla ha expuesto que se trata de 170.000 euros que tienen que pagar los ciudadanos de Badajoz por "este problema" que, espera, se solucione "lo más rápidamente posible" para que sea una realidad en los próximos años y "ojalá" en este mandato.

Mientras, el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, ha afeado la gestión de este proyecto por parte del equipo de gobierno actual y el anterior y ha sostenido que la consecuencia es el pago de este importe, ante el que ha dicho que pensaba que, con el cambio de gobierno en la Junta, "esto se lo iban a perdonar", a la vez que ha confiado en que estas "nuevas negociaciones" que dicen que están teniendo para retomar el proyecto se llegue a un acuerdo y devuelvan al ayuntamiento esos 170.000 euros.