Badajoz 5 Estrellas anuncia ayudas por nacimiento, adopción o acogimiento y un servicio de comida a domicilio para personas mayores

El candidato de Badajoz 5 Estrellas, Alejandro Vélez, ha presentado algunas de sus propuestas en el marco de las políticas sociales de la amplia batería de medidas que incorpora el programa electoral con que su partido concurre a las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo.

En este sentido, Vélez ha hecho hincapié en “la importancia que atribuye Badajoz 5 Estrellas a las políticas sociales”, y ha destacado tres de los planes que desarrollaría si su candidatura cuenta con el respaldo electoral de los pacenses.

Uno de los compromisos que Vélez y Badajoz 5 Estrellas adquieren es la puesta en marcha del servicio “Badajoz te acompaña”, que estaría destinado a los vecinos mayores de 65 años que deseen compañía para dar un paseo, ir al cine, al médico, etc. Este programa de lucha contra la soledad no deseada “pretende ofrecer una respuesta saludable y humana para las personas que, desgraciadamente, no cuentan con un entorno social con que compartir una parte de su tiempo”. Se articularía en coordinación con una bolsa de voluntarios que ofrecerían su compañía a los mayores que la requieran.

Otro de los proyectos relativos a las políticas sociales que presenta Badajoz 5 Estrellas atañe a las políticas de natalidad. Se trataría de “una ayuda de 500 euros por nacimiento, adopción o acogimiento, que ascendería hasta 1000 euros en función del rango de ingresos familiares”. Esta cuantía “se incrementaría hasta en 300 euros cuando los nacidos, acogidos o adoptados tuviesen reconocida una discapacidad igual o superior al 33%”.

Finalmente, Vélez expuso su propuesta para la puesta en marcha de “un servicio de comida a domicilio para personas mayores y dependientes”, que se licitaría públicamente y se regularía a través de una ordenanza que marcaría el precio a pagar en función de los ingresos, de tal modo que “se articularía como un servicio con copago compartido entre el ayuntamiento, que aportaría una cuantía sustancial, y el demandante del servicio, que abonaría una pequeña parte del coste de esas comidas”.