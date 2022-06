El Ayuntamiento de Badajoz planteará a la Junta modificar el PIR de Cerro Gordo para construir su futuro instituto

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha indicado que el consistorio planteará a la Junta la modificación del Proyecto de Interés Regional (PIR) de Cerro Gordo para aprovechar una zona verde aledaña y poder contar con una parcela unificada de unos 15.500 metros cuadrados para el futuro instituto.

Gragera ha realizado estas declaraciones en relación a la solicitud del Ejecutivo regional de 16.000 metros cuadrados para el futuro instituto de la barriada de Cerro Gordo, sobre la que ha insistido en que no existen en la misma parcelas de esa superficie, aunque sí una zona verde aledaña, ha dicho.

A preguntas de los periodistas por este tema, Gragera ha detallado que ya se ha solicitado por parte del Ejecutivo autonómico y que el ayuntamiento está preparando el escrito "porque no existen parcelas de 16.000 metros en Cerro Gordo", y lo que existe es una, que es la que estaba establecida dentro del PIR, un Proyecto de Interés Regional redactado y organizado por la "propia" Junta, "que contemplaba una dotación no solo para el colegio, sino también para el instituto de 11.000 metros cuadrados".

Ante ello, ha continuado, lo que va a plantear el Ayuntamiento de Badajoz es una modificación de ese PIR para que, aprovechando la existencia de una zona verde, "que es la única disponible que está aledaña a esa parcela educativa que viene en el Proyecto de Interés Regional", con la modificación de ese PIR y la unión o agrupación de esas dos parcelas quede una total unificada de unos 15.500 metros cuadrados.

En todo caso, como responsable del Proyecto de Interés Regional y como responsable del planeamiento en esa zona de Badajoz, es la Junta de Extremadura a la que le corresponde habilitar los mecanismos necesarios para hacer esa modificación del PIR, porque no existe una parcela 16.000 metros cuadrados en Cerro Gordo", ha apuntillado, para matizar que los PIR se hacen con mecanismos y herramientas urbanísticas procedentes de la administración autonómica, igual que en el caso de la Plataforma Logística o La Pilara.

En ese PIR de Cerro Gordo, ha hecho hincapié Gragera, "la parcela que venía reservada para el instituto era de 11.000 metros cuadrados", al tiempo que ha avanzado que la propuesta que hace el servicio de Urbanismo del ayuntamiento es que existe una zona verde "justo aledaña a esa parcela que en conjunto sumarían unos 15.500 metros cuadrados", aunque no es una parcela "fácil" ni "sencilla" porque hay que salvar "mucha" cota.

No obstante, "es la única opción" porque "no existen más parcelas de ese tamaño en todo el Cerro Gordo", ha sostenido, a la vez que ha reconocido que le sorprende que pidan 16.000 metros "cuando ellos saben que no existen parcelas de 16.000 metros en el Cerro Gordo", pero que al ayuntamiento se le plantea una petición y, junto con esta, a su vez plantean una solución y "otra cosa es que la Junta de Extremadura la prevea, la acoja y realice las modificaciones que sean necesarias para poder ver la luz".

"Espero que sí, deseo que sí, porque obviamente una vez se da el paso de construir el instituto con el que todos estamos de acuerdo, yo creo que el barrio no puede esperar más tiempo", ha insistido Ignacio Gragera, a tenor de los tiempos necesarios para la modificación del PIR, así como para la redacción del proyecto y la construcción de ese instituto.