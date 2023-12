Aprobada la ordenanza de imposición y ordenación de precios públicos para la adquisición de entradas del Concurso de Murgas

En un pleno de carácter extraordinario celebrado este lunes en el Ayuntamiento de Badajoz se ha tratado como importante punto del día la aprobación inicial sobre la imposición y ordenación de precios públicos para la adquisición de entradas del Concurso de Murgas.

La polémica con esta medida tomada desde el Consistorio Municipal estaba en que el concurso de murgas (Comba) que se celebra todos los años en el teatro López de Ayala, se cobran entradas al público por asistir, sin que existiera una ordenanza pública que lo sostuviera como ingreso en las arcas municipales.

Este año, el concurso comienza a finales del próximo mes de enero y la aprobación inicial de esos precios, como así se ha expuesto como primer punto del día en el pleno extraordinario del lunes, están en base al estudio económico realizado por los funcionarios del ayuntamiento de Badajoz “haciendo un equilibrio entre los ingresos y gastos previstos y estableciendo unos precios asequibles”, como así lo ha indicado el concejal de Economía y Hacienda, Javier Gijón.

El portavoz municipal socialista, Ricardo Cabezas, ha criticado que se haya traído este asunto a última hora y no se haya acordado en un pleno ordinario realizado meses atrás, calificándolo finalmente como “una mala gestión”. "Nosotros lo único que pedimos es que de verdad se vaya a tiempo y que al final con todos los trámites que tiene que llevar esta aprobación inicial pues no tengamos ningún problema. Es cierto que ante esta mala gestión, vuelven loco a todo el mundo, especialmente a los funcionarios, al servicio de intervención, los servicios económicos... y la verdad es que no se lo merecen. Tenemos a funcionarios muy responsables, muy serios al frente de esos servicios, pero ustedes son unos auténticos chapuzas", ha apostillado el portavoz socialista.

En esos nuevos precios que recoge la ordenanza se aprecia una subida. La final costará 3 euros más que el año pasado: 15 o 18 euros (según sea para anfiteatro o para patio y palcos). Las semifinales 11 y 14 y las preliminares, 9 y 12. El certamen infantil y juvenil, 6 u 8 euros.

Una subida a la que se ha opuesto desde el PSOE municipal. "Nos oponemos a esta subida de precios. Decimos 'no' a la cantidad que se ha puesto, entendemos que podrían haberse mantenido o ser más baratas pero ese es el precio que se ha establecido deprisa y corriendo por la necesidad de traer este asunto a un pleno extraordinario".