El Alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso pide a las administraciones no poner cortapisas y prudencia en la desescalada

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha incidido en la importancia de aumentar el ritmo de vacunación contra la Covid-19 de cara al 9 de mayo cuando decae el estado de alarma, en relación al cual ha pedido a las administraciones que, si "efectivamente no hace falta", que no se pongan "más cortapisas de las que sean necesarias".

A preguntas de los periodistas respecto al fin del estado de alarma previsto para este domingo, 9 de mayo, Fragoso ha confiado en que todas las administraciones responsables vayan incidiendo en aumentar la velocidad en la cual se vacune a los vecinos.

Y es que, como ha remarcado, cree que "sin duda la vacunación debe ser la solución a cualquier problema que se pueda generar". "A partir de que, efectivamente según nos trasladan, ya no es necesario que tengamos estado de alarma significa que nuestra obligación es ir abriendo poco a poco la economía para que la vida se vaya normalizando", ha aseverado.

De este modo, se ha referido tanto a la economía desde su perspectiva "puramente empresarial" como al Festival de Flamenco y Fados que se ha presentado este lunes, día 3, en una ciudad como la de Badajoz que "ya lleva años demostrando que en la medida en la que podemos hacer compatible el desarrollo económico con la seguridad de nuestros vecinos hay que hacerlo".

En clave cultural, Fragoso ha agregado que la capital pacense ha sido "pionera" el pasado año con la celebración de la Feria del Libro y que se empleó un modelo que se va a replicar este año y que ha sido "un gran ejemplo para todos".

"Lo que le pido a todas las administraciones es que si, efectivamente no hace falta estado de alarma, no pongamos más cortapisas de las que sean necesarias, más allá de pedir como siempre una absoluta prudencia en la desescalada porque sin duda hay veces que nos surgen incógnitas como en este caso está el famoso tema de la mutación india del virus", ha continuado para remarcar que esto último "a todos evidentemente nos genera incertidumbre".

En este sentido, ha hecho hincapié en que si "esa incertidumbre" a las autoridades competentes les lleva a decir que "no hace falta estado de alarma significa que a nivel sanitario no debemos tener esos problemas". "Por lo tanto no pongamos pegas adicionales, yo entiendo que hay que empezar a desescalar, también en el ámbito de los sectores económicos de la ciudad y que poco a poco vayamos recuperando nuestra normalidad", ha insistido.

En cualquier caso ha reiterado en que, para eso, es "obligación" por parte en este caso de la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura en ir aumentando la velocidad a la que se vacuna a la gente, dado que, si la población está vacunada, se estará hablando "ya de la pandemia en pasado" y esto último es el objetivo planteado por todos.

Por otro lado y preguntado por el balance de la ciudad en el primer fin de semana de reapertura de la frontera portuguesa, Fragoso ha expuesto que "está claro" que en una ciudad en la que se vive "con pasión el intercambio de uno y otro lado de la raya esto se ha ejercido" y que ha visto Badajoz "lleno" de coches con matrícula portuguesa, igual que también sabe que Elvas ha estado "lleno" de vehículos con matrícula española

En su opinión, la gente "tenía y sentía la necesidad de convivir y abrir en este caso la limitación que nos provocaba el cierre de la frontera", por lo que ve una "magnífica noticia" el fin del cierre de la frontera para Badajoz, Elvas, y Campo Mayor, los tres municipios que conforman una eurociudad en la que, "en alguna medida", se han visto "coartados como hacía años que no teníamos frontera" y de la que se habían "olvidado", de manera que han conseguido despertar "de una terrible pesadilla que han sido los meses que hemos tenido cerrada la frontera".

El alcalde de Badajoz ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, tras participar en el Teatro López de Ayala en la presentación del Festival de Flamenco y Fado.