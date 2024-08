Hablamos con el padre del reciente joven desaparecido en Badajoz: "Estaba deshidratado, hacia tiempo que no comía y no sabía dónde estaba"

Final feliz para la historia de Alejandro Joaquín García, el joven de 20 años desaparecido en Badajoz el pasado sábado 27 de julio. El chico cogió un tren rumbo a Madrid, donde ha sido localizado ayer jueves. Desde Onda Cero hemos podido hablar con su padre, Gustavo, quien nos ha dado todos los detalles del suceso.

Alejandro vive en Argentina, mientras que su familia lleva 10 meses instalada en Badajoz. El joven pasaba una mala etapa en el ámbito estudiantil, “estaba muy desanimado anímicamente”, señala Gustavo. Por este motivo, sus padres le animaron a venir a España de vacaciones y, así despejarse.

Sin embargo, el pasado fin de semana, mientras sus padres pasaban un par de días en Portugal, Alejandro decidió marcharse sin un rumbo concreto. “ En la estación de tren de Badajoz, cuando le preguntaron que donde quería ir, dijo no sé. Así que se montó en el primer tren, que iba rumbo a Madrid”, añade su padre.

El chico estuvo deambulando por la capital, donde se trasladó su progenitor para buscarle, ya que desde la Plataforma Adonay le facilitaron información que situaba al joven allí. De esta forma, el pasado jueves, Alejandro envió desde su propio teléfono la ubicación a su madre, acompañada de un mensaje en el que indicaba: “No sé cuánto tiempo me voy a quedar aquí”. Gracias a que su padre se encontraba ya en la ciudad, pudo llegar hasta él rápidamente, encontrándolo en la calle Fuencarral. “Estaba en un estado bastante complicado, deshidratado, hacia bastante tiempo que no comía y no sabía dónde estaba”, cuenta Gustavo.

Tras ello, volvieron a Badajoz, donde Alejandro ya se encuentra descansando y junto a su familia. Ahora, Gustavo señala que buscarán ayuda médica, y que una vez confirmen que todo está bien, será él quien decida si se queda en España o vuelve a Argentina, aunque apunta que les gustaría que se quedase en España.

Su padre hace hincapié en agradecer todo el apoyo y la ayuda recibida tanto a los ciudadanos pacenses, como a los medios de comunicación, policía y asociaciones, sobre todo a la Plataforma Adonay. “ Nos dieron el dato clave, sin ellos no sé si hoy podríamos estar contando un final feliz”, concluye.