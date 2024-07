Los conciertos de 'Chet Baker' y 'Musical Beatles' llegan a la terraza del López la segunda semana de agosto

Continúan los conciertos de Noches de Terraza en el López de Ayala la segunda semana de agosto. El jueves 8 de agosto, con 'Un encuentro con Chet Baker' y el viernes 9 de agosto con 'Musical Beatles'. Ambos conciertos comenzarán a las 22:00 horas y tienen cada uno un precio único de 10 €.

'Un encuentro con Chet Baker' es el nombre del concierto que realizará el grupo Blue Baker el 8 de agosto. Se trata de un cuarteto de jazz contemporáneo formado por cuatro músicos apasionados por la música de jazz, que fusionan la destreza de cada músico para recrear el universo musical del maestro Chet Baker. Compuesto por trompeta, guitarra, contrabajo y batería, en sus actuaciones se sumerge en el universo musical de Chet Baker interpretando un repertorio exclusivo, que rinde homenaje al genio del jazz. Blue Baker ofrece una experiencia jazzística envolvente, fusionando técnica y pasión para rendir un auténtico tributo al legado de Chet Baker.

El enfoque creativo del cuarteto incorpora elementos innovadores, manteniendo viva la esencia única e inconfundible de Chet Baker, fusionando su elegancia melódica característica con arreglos modernos que capturan la emotividad de sus interpretaciones.

Y más música el viernes 9 de agosto con 'Una antología Beatles', un espectáculo que ofrece el grupo pacense Let it be a las diez de la noche. Un grupo de músicos, comandados por José Luis Arroyo, para seguir rememorando la música del cuarteto británico.

Un concierto repleto de sensaciones que surge desde una misma emoción, la que une a millones de seres humanos de todo el mundo que aprendieron a amar, a ser rebeldes, a buscar la luz, a desear la paz, y a navegar por sueños y sentimientos. Nuestro mundo no sería igual sin Paul, John, George y Ringo y sin su universo musical.

Nada sería igual sin Beatles Unidos en la leyenda que les hace clásicos junto a los clásicos, los cuatro músicos de Liverpool empiezan a sentir la proximidad de aquel cielo con diamantes que nunca fue real. Desgraciadamente para el mundo, John marchó primero, como lo hizo en el paso de cebra que les condujo al éxito, y le siguió George, dejando a este club de corazones solitarios huérfanos de su guitarra, de su niñez perpetua y de su dulzura.