En Badajoz recomiendan reducir la movilidad a lo imprescindible y suspender eventos multitudinarios que tengan que ver con el ámbito de la cultura

La Junta de Extremadura junto con la delegación del Gobierno y el ayuntamiento de Badajoz coinciden en que cerrar una ciudad de 155.000 habitantes no evitaría el gran tránsito diario de personas que hay hacia y de Badajoz a otras localidades. Los aforos de hostelería siguen igual que en la fase tres, la actual, y también se mantiene en horario del toque de queda. Badajoz supera el límite en dos de los tres parámetros establecidos por el Ministerio y el Consejo Interterritorial de Salud. Uno, tiene 529 casos por cien mil habitantes y dos, la tasa de positividad llega al 11 por ciento, pero la ocupación de camas UCI es del 29 por ciento, por debajo del límite establecido en el 35 por ciento, así que no se aísla. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, dice que no hay que culpabilizar a los jóvenes sino a los mayores. De hecho, la mayoría de los afectados por coronavirus tienen edades comprendidas entre los 31 y 64 años de edad.