Los ATE Cuidadores inmersos en el proceso de estabilización seguirán hasta fin de curso en los centros extremeños

Los auxiliares técnicos educativos (ATE-Cuidadores) extremeños que se encuentran inmersos en el proceso de estabilización continuarán trabajando hasta fin de curso en el mismo centro educativo de la región en el que lo están haciendo, al igual que ocurrirá con los Técnicos de Educación Infantil (TEI) y los intérpretes de lengua de signos.

La medida la adopta el Gobierno autonómico para dar estabilidad a esos 323 profesionales en total (236 ATE-Cuidadores, 74 TEI y 13 intérpretes de lenguaje de signos) en el tratamiento a los alumnos a los que están atendiendo en los centros, dando así respuesta a las peticiones que desde distintos sectores se han venido planteando en la comunidad en las últimas semanas.

La medida, de la que ha informado en declaraciones a los medios la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, acompañada por la consejera de Educación, María Mercedes Vaquera, tras mantener una reunión sobre la cuestión este miércoles en Mérida con Freampa y asociaciones representativas de personas con discapacidad, tendrá efecto hasta final de este curso, puesto que de cara al siguiente ya habrá concluido el proceso de estabilización en el que se encuentran inmersos los citados profesionales.

"¿Por qué? Porque el cambio se va a producir en el mes de marzo y eso es lo que queremos evitar, no puede producirse a finales de febrero, principios de marzo, un cambio para unos pocos meses", ha explicado Elena Manzano, quien ha remarcado la "necesidad" de que para prestar un servicio "tan personalizado" a los menores que necesitan de los mismos continúen trabajando con ellos "los mismos cuidadores".

La decisión ha sido valorada de manera "muy positiva" por parte de las asociaciones de personas con discapacidad y el Cermi, según ha incidido la consejera, quien ha añadido que los nuevos profesionales que comenzarán a trabajar tras concluir el proceso de estabilización "no van a tomar posesión hasta finales de curso para no interrumpir la prestación del servicio" actual con los menores.

"Para no cambiar esa prestación del servicio, para que no venga un nuevo ATE-Cuidador y sustituya al que ya está en el aula", ha subrayado. "Para evitar cualquier mínima alteración, para atender esa petición de las familias, para atender esa petición de las asociaciones, hemos decidido que para esos colectivos, ATE, los TEI y el intérprete de lengua de signos, no se termine el proceso de estabilización ahora, sino que se realice a finales del curso escolar", ha insistido Manzano.