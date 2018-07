El ple obri el procés per a nomenar Fills Predilectes als empresaris Manuel i Héctor Colonques i José Gómez Mata

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha destacat la importància d'haver aconseguit l'acord de tots els grups municipals per a iniciar l'expedient “per a reconéixer a tres vila-realencs que han estat i són claus en la història recent de la ciutat”.

unanimitat per part de la Junta de Portaveus municipal

Vila-real incorporarà al seu elenc d'honors als empresaris vila-realencs Manuel i Héctor Colonques i José Gómez Mata com a Fills Predilectes de la ciutat.

El ple municipal ha aprovat aquesta vesprada l’excepcionalitat que farà possible aquest nomenament, després de la seua aprovació per unanimitat per part de la Junta de Portaveus municipal.



L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha destacat la importància d'haver aconseguit l'acord de tots els grups municipals per a iniciar l'expedient “per a reconéixer a tres vila-realencs que han estat i són claus en la història recent de la ciutat”.

A més, el ple també ha aprovat pel tràmit urgència la incorporació de 2,6 milions d'euros dels romanents de 2014 al pressupost d'enguany, que es destinaran, entre d’altres qüestions, a millores en els espais urbans, ajudes socials de menjador escolar, les festes patronals o un conveni amb la plataforma antidesnonaments.

Segons ha detallat el regidor d'Hisenda, Javier Serralvo algunes de les partides que es veuran suplementades són les destinades al manteniment i millora de vies públics i jardins, amb més de 350.000 euros.

La dotació de 65.000 euros per a les ajudes de menjador escolar, altres 250.000 euros per a Festes o 6.000 euros destinats a un conveni amb la PAH per a oferir assessorament són altres de les partides dotades amb romanents.





A més, el ple també ha servit per a formalitzar l'organització de les comissions i grups municipals, després de la baixa d’EUPV del regidor Alejandro Moreno, les competències del qual en Solidaritat, Cooperació i integració han estat assumides per la regidora de Serveis Socials, Mònica Àlvaro.

El programa Vila-real Integra: Pla d'Integració i Ciutadania 2015-2018, elaborat precisament per l'àrea d'integració, ha sigut un altre dels punts del ple, que també ha servit per a aprovar la formació de les taules per a les eleccions locals i autonòmiques del pròxim 24 de maig.