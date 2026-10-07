Intervenidos en Nules varios bolsos presuntamente falsificados durante la Feria de Ganadería y Maquinaria Agrícola

La Policía Local de Nules intervino varios bolsos que presuntamente imitaban marcas de reconocido prestigio durante la campaña especial de vigilancia establecida con motivo de la Feria de Ganadería y Maquinaria Agrícola, celebrada del 17 al 20 del pasado septiembre.

Los agentes detectaron los artículos en uno de los puestos autorizados del recinto ferial, donde se encontraban expuestos junto a otros bolsos de mujer. Los productos presentaban características y distintivos similares a los de diferentes marcas de lujo.

Tras identificar los artículos, los agentes requirieron al responsable del puesto que aportara la documentación necesaria para acreditar su procedencia. Sin embargo, no pudo demostrar que los bolsos hubieran sido adquiridos a través de un proveedor oficial ni presentó documentación suficiente que acreditara su procedencia lícita.

Ante estas circunstancias, la Policía Local procedió a la intervención de los artículos, que quedaron a disposición de la autoridad judicial para el esclarecimiento de los hechos. El valor de los efectos intervenidos habría superado los 400 euros.

Como consecuencia de la actuación, el responsable del puesto quedó investigado por un presunto delito contra la propiedad industrial, y las diligencias fueron puestas a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

La actuación se enmarca en las labores de vigilancia y control desarrolladas durante la celebración de ferias y eventos comerciales para prevenir la comercialización de productos de procedencia ilícita y posibles vulneraciones de los derechos de propiedad industrial.