Burriana convoca el concurso para elegir el cartel anunciador de las Fallas de Sant Josep 2027

El Ayuntamiento de Burriana ha convocado oficialmente el concurso para seleccionar el cartel anunciador de las próximas Fallas de Sant Josep de 2027. La imagen ganadora será editada y distribuida por la administración local para promocionar las fiestas josefinas de la capital de la Plana Baixa.

El plazo de presentación de las obras finalizará el próximo 30 de octubre de 2026. Los trabajos deberán entregarse de forma anónima en el departamento de Participación Ciudadana, ubicado en la segunda planta del Ayuntamiento, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Podrán participar personas mayores de 16 años, tanto de manera individual como en colaboración con otras personas. Las propuestas deberán ser originales e inéditas, con unas dimensiones de 45 por 65 centímetros, sin márgenes, montadas sobre un soporte rígido y preparadas para su exposición.

Asimismo, los carteles deberán incluir obligatoriamente y en este orden el texto «FALLES DE SANT JOSEP 2027. BURRIANA», acompañado del escudo oficial de la ciudad.

Criterios de valoración y premios

El jurado estará presidido por la concejala de Fallas, Paloma Boix, y contará con especialistas en la materia. Entre los criterios de valoración se encuentran la originalidad, el impacto visual, la eficacia como elemento anunciador, la calidad gráfica y las condiciones de reproducción de las propuestas.

El certamen establece un primer premio de 700 euros y contempla, además, la concesión de una mención de honor o accésit sin dotación económica.

La obra ganadora pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Burriana, que podrá utilizarla para la edición, difusión y promoción de las Fallas de Sant Josep de 2027.