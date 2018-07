El Museu Etnològic de Vila-real es reinventa i crea un espai per a atraure al públic familiar i escolar

El Museu Etnològic, situat al paratge de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real, ha renovat la seua imatge “sense perdre la seua essència” per a reinventar-se i oferir un aspecte molt més modern, dinàmic i acord al segle XXI. “Podríem dir que hem fet una transició d'un magatzem d'obres d'art a un espai viu, atractiu i dinàmic”, ha assenyalat l'edil de Cultura, Alberto Ibáñez, durant la presentació de la remodelació de la secció ceràmica, arqueològica i etnològica del Museu Etnològic del Termet. “És una posada al dia on s'han condicionat i reorganitzat els espais de manera que el visitant pot recórrer les diferents sales que han estat pintades, després de 28 anys, amb colors moderns, que han guanyat en espai i il•luminació, de manera que, ara, el que destaquen són algunes de les obres museístiques” explica l'edil “sense que haja tantes peces juntes com abans que podien arribar a atordir i distraure l'atenció” afig. Així, per exemple, a l'accedir a la primera planta, el turista el primer que visualitza és el carro de bombers de principis del segle XX o també destaca, entre les seues obres, les alforges del cavall que el secretari del terratinent Polo de Bernabé utilitzava per a recaptar els diners de les seues produccions, situades també en la primera planta, en un sala destinada a la etnologia que, temporalment, mostrarà peces relacionades amb els diferents oficis.

Ara la sala està dedicada al camp, amb eines agrícoles, pesos i elements que eren utilitzats en els magatzems de taronja. “Un nova imatge amb la qual hem intentant simplificar i explicar millor als xiquets i xiquetes la forma que vivien els seus avantpassats, la seua història i el vincle que hi ha entre la cultura i el territori, l'economia i la societat” detalla l'edil qui avança que al gener, començaran les visites guiades destinades als escolars amb unes sessions didàctiques “molt fresques i animades” que es realitzaran a la nova sala d'activitats que ha estat condicionada per al públic familiar i escolar.

A partir el 1 de desembre, el Museu Etnològic obrirà els dissabtes i diumenges, de 10.30 a 13.30 hores, per al públic en general i, en Pasqua, s'ampliarà encara més l'horari de visites “ja que es tracta d'una de les instal•lacions museístiques més demandada per la gent de fora”, detalla Ibáñez. L'edil ha recordat que el museu està compost per les peces que procedeixen de donacions de veïns de Vila-real que van des de vestits tradicionals del segle XVIII a antigues peces ceràmiques de gran valor.

El centre va haver de ser tancat en 2011 per estar afectat per corcó “a l'haver estat completament oblidat per l'anterior govern del PP”.Finalment Ibáñez ha volgut agrair el treball dels tècnics del departament de Museus i el personal col•laborador de la nova imatge “pel gran esforç realitzat, dedicant moltes hores i voluntat” per a donar aquest valor afegit a un museu que ara reobri les seues portes completament renovat, en permanent evolució i creixement i “amb el qual aspirem a compaginar l'exposició dels fons propis del museu amb altres mostres temporals i itinerants i amb certes activitats d'interès públic”, conclou el responsable de Cultura