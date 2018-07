Més de 750 vila-realencs trien les propostes dels pressupostos participatius

Un total de 758 persones han pogut triar aquelles propostes veïnals que consideren més importants per a la ciutat i que haurien de ser incloses als pressupostos participatius de 2015 que, per primera vegada, s'han obert a tots els veïns i veïnes de Vila-real. “Estem molt satisfets de la participació que hi ha hagut davant un sistema pioner, posat en marxa per primera vegada en la ciutat que mai abans s'havia donat” ha expressat el regidor de Participació Ciutadana, Xavi Ochando, qui concreta que, segons els estudis realitzats a l'inici d'aquest tipus de processos participatius,“estem per damunt de la mitjana d'altres localitats i es considera una participació òptima en un procés on la gent ha votat, per primera vegada, de manera individual”.

Així, de les 758 persones que han votat, la majoria són dones i la mitjana d'edat està en 43 anys. “Pràcticament totes les votacions s'han fet per internet, només dues persones han votat en Atenció i Tràmits”, ha detallat Ochando qui ha volgut deixar clar que “de moment són vots orientatius. Ara queda verificar i comprovar bé les dades i determinar si hi ha algun vot nul”.

El sistema de votació popular es va posar en marxa el passat 27 d'octubre i ha estat obert fins al diumenge 8 de novembre permetent que, totes les persones majors de 16 anys i empadronades a Vila-real, pogueren triar les accions i obres a realitzar amb els recursos del pressupost participatiu de 2015. Així, a través d'un sistema de votació presencial o en línia, els ciutadans han pogut accedir a un resum detallat de les 32 propostes d'actuació que havien plantejat les més de 30 associacions i entitats que van participar en el IV Fórum de Pressupostos Participatius.

La votació es podia fer en Atenció i Tràmits (planta baixa de l'Ajuntament) el Espai Jove o a través del web municipal on es va habilitar també un resum detallat de les propostes a votació i el formulari per a poder triar les tres que es consideraven més prioritàries.

El regidor ha incidit en la importància “d'un procés que busca la participació directa de la ciutadania per a enriquir el funcionament de la vida pública” i ha avançat la intenció “de seguir donant passos i ampliant les eines de participació per a acostar la gestió municipal a tots els veïns de Vila-real”.