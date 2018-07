Més de 10.000 congressistes han participat en jornades a Vila-real

Més de 10.000 persones han passat per Vila-real per a participar en algun dels 16 congressos i jornades celebrades a la ciutat de desembre de 2013 a desembre de 2014. “Unes xifres que avala la marca de Ciutat de Congressos, Festivals i Esdeveniments i l'aposta de l'Ajuntament per potenciar aquestes trobades que generen economia en la ciutat” segons ha expressat la regidora de Relacions Institucionals, Sabina Escrig, responsable del departament que porta a terme l'organització dels congressos.

L'edil ha destacat que han estat moltes les empreses locals i des de molts sectors els que han pogut beneficiar-se d'aquest projecte de ciutat i ha avançat que “en breu signarem un conveni amb la Universitat Jaume I per a conèixer exactament l'impacte socioeconòmic que han tingut els esdeveniments organitzats a Vila-real”. “Altre punt a destacar ha estat posar en valor moltes de les instal•lacions i espais amb els quals compta la localitat”, segons la responsable de l'àrea.

Aquest ha estat el cas, per exemple, de la Casa dels Mundina o la Biblioteca Universitària del Coneixement, escenaris de moltes trobades, jornades i fires. “Però sens dubte un dels canvis més significatius ha estat reconvertir el Casal de Festes en el Centre de Congressos, Fires i Trobades amb l'objectiu de situar aquest recinte com el punt de trobada i referència de Vila-real Ciutat de Congressos”, segons ha afirmat Escrig qui a més ha recordat que en aquest espai s'ha celebrat la Fira Destaca, un dels esdeveniments que més repercussió a nivell internacional ha tingut al comptar amb més de 6.000 assistents. També el Congrés Iberoamericà de Mediació Policial ha estat un altra de les trobades més destacades i amb un major nombre de congressistes estrangers a la ciutat. “Gràcies als congressos el nom de Vila-real ha estat per tota Espanya i en molts països, amb la participació de públic americà, europeu o asiàtic procedents de diversos àmbits professionals”.

El Congrés de Muntanya, les Jornades d'Alumnes Mediadors, el Simposi de Naturalesa, el Congrés Internacional Arnoldshain Seminar, la Trobada francoespanyola de la Química i la Física de l'Estat Sòlid o la I Jornada Internacional d'Àrbitres de Futbol són només alguns exemples d'un balanç de congressos i jornades que es podrà consultar al web municipal. “I esperem que 2015 encara siga millor que l'any passat”, segons ha manifestat Escrig, qui ha indicat que a la Fira de Mascotes ‘Més que un amic’ celebrada ahir li seguiran demà les VI Jornades d'Alumnes Mediadors, l'assemblea nacional de la Federació de Guitarra i Instruments de Pols i Pua, les jornades de directors d'Infantil i Primària de la Comunitat Valenciana “que es realitzaran, per primera vegada, a la província de Castelló i serà a Vila-real”. “A més i fins al mes d'abril, com ciutat educadora, també serem seu de la Trobada Nacional d'Educació, acollirem una nova edició del Simposi de Naturalesa 2015 i, probablement, alguna celebració més” detalla l'edil. “Totes aquestes jornades tornaran a situar a Vila-real en el mapa com a referent de congressos i seran una nova oportunitat per a dinamitzar l'economia local” ha conclòs Escrig.