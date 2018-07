L'exalcalde de Vila-real Juan José Rubert ha presentat un escrit de desistiment en els processos judicials pel cas Piaf. Rubert estava personat per a reclamar a l'Ajuntament que pagara a l'empresa els 600.000 euros en factures que l'actual equip de govern van tirar enrere i van anular al presentar irregularitats, segons l’alcalde de la ciutat.

José Benlloch ha informat a la ciutadania de les últimes novetats en ‘el cas Piaf’. Asegura que “Rubert recula i s'aparta ara del procés judicial, la qual cosa ve a dir que reconeix que les factures no havien de pagar-se.



L’exprimer edil del PP, juntament amb l'administradora concursal de Piaf, havia demandat a l'Ajuntament el pagament de les factures anul•lades a Piaf en els dos procediments oberts en els jutjats de Castelló per aquest cas. Ara, Rubert ha remès un escrit en el qual s'aparta del procés.Una decisió que no esperaven, segons Benlloch.

Benlloch avança que el consistori reclamarà a Rubert que assumisca el pagament de les costes que la seua demanda ha generat per a les arques municipals.

El cas ‘Piaf’ es remunta al mes de maig de 2011, quan, poc abans de les eleccions municipals i autonòmiques i en alguns casos estant ja en funcions, l'anterior alcalde de Vila-real va signar una sèrie de pagaments mitjançant endossos bancaris a l'empresa Piaf, encarregada del manteniment d'edificis i instal•lacions municipals per valor de 600.000 euros.

Després de prendre possessió l'actual equip de govern, el departament d'Intervenció va iniciar un expedient per a determinar quines factures no estaven acreditades o fins corresponien a treballs que no s'havien realitzat.

Per aquest motiu, Benlloch va decretar l'anul•lació d'eixes factures municipals.