Els pressupostos participatius de 2015 s'obrin a tota la ciutadania amb la votació popular de les propostes veïnals

Els pressupostos municipals de 2015 s'obriran, per primera vegada, a la participació de tota la ciutadania. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Vila-real segueix reforçant la seua aposta per la participació ciutadana i ampliant els canals per a fer-la efectiva, a través d'un sistema de votació online i presencial que permetrà a tots els veïns i veïnes de la ciutat que ho desitgen valorar i prioritzar les propostes ciutadanes per a determinar aquelles que finalment s'incorporaran als comptes del pròxim exercici.

Amb aquest objectiu, el Fòrum de Pressupostos Participatius celebrarà la seua quarta edició, en una reunió que presidirà el regidor de Participació Ciutadana i Barris, Xavier Ochando, i de la qual eixiran les propostes que, a partir de la setmana que ve, se sotmetran a la votació de la ciutadania. “Amb aquesta obertura a tota la població, donem un pas més en el nostre compromís d'implicar la ciutadania i fer de la gestió municipal una cosa de tots”, destaca Ochando.

En aquesta línia, el regidor recorda que, en els últims anys, “s'han obert més canals per a la participació que en tota la història municipal recent, amb iniciatives com els pressupostos participatius, els plens participatius o el mateix funcionament del Consell de Participació Ciutadana”. “La intenció de l'equip de govern amb la incorporació d'aquest sistema de votació popular és seguir aprofundint en aquest procés per a fer de la participació ciutadana una qüestió clau en la gestió pública i en la vida política local”, argumenta Ochando.

El procés de pressupostos participatius de 2015 comença, d'aquesta manera, amb el Fòrum, en el qual les més de 30 associacions i entitats convocades elaboraran el llistat amb les propostes d'actuació que els diferents col•lectius consideren necessàries, tal com s'ha vingut fent en els últims anys. Una vegada definit aquest llistat, les persones majors de 16 anys i empadronades a Vila-real podran consultar-les i votar les tres que prefereixen que s'executen el pròxim any, ja siga de manera presencial, en Atenció i Tràmits (planta baixa de l'Ajuntament) o l’Espai Jove, o a través del web http://pressupostosparticipatius.vila-real.es, on s'inclourà un resum detallat de les propostes a votació i el formulari per a poder votar aquelles que es consideren més prioritàries, així com un resum de les actuacions realitzades en el marc dels pressupostos participatius de 2014, en els quals s'han invertit ja més de 700.000 euros en les 12 actuacions proposades per les associacions. El període de votació estarà obert fins al 8 de novembre.

El regidor de Participació Ciutadana ha fet una crida a la ciutadania perquè participe en “un procés pioner amb el qual vam aprofundir també en la qualitat del nostre sistema democràtic i en la transparència en la gestió local”. “Els veïns i veïnes de Vila-real podran decidir, amb el seu vot, quines propostes els agradaria introduir en la comptes municipals, una possibilitat que mai fins ara s'havia donat en la ciutat”, conclou Ochando, qui avança també la intenció de l’equip de govern de seguir donant passes i ampliant les eines a l’abast de la ciutadania per a millorar la participació en la vida pública.