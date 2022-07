Sanidad se compromete con el Pilar de la Horadada en mejorar los servicios sanitarios en el municipio

La Gerencia del Departamento de Salud de Torrevieja se ha comprometido con el Alcalde de Pilar de la Horadada en mejorar los servicios sanitarios en el municipio. Instalarán una nueva máquina de Rayos X, los especialistas de dermatología, traumatología y otorrino volverán a pasar consulta en Pilar de la Horadada, estudiarán las posibilidades de ampliación utilizando la planta sótano del edificio del nuevo Centro de Salud que ahora está vacía, y trasladarán la puerta de urgencias al edificio antiguo para descongestionar el Centro de Salud. Además, se han abierto las agendas y se han asignado los cupos de los médicos que se han jubilado recientemente.



El equipo de Gerencia del Departamento de Salud de Torrevieja ha recibido a la concejal de Sanidad Nieves Moreno, y al alcalde de Pilar de la Horadada, José María Pérez Sánchez, para escuchar las quejas que la población les está trasladando con respecto a calidad asistencial en el municipio, así como estudiar las propuestas que les han formulado desde el Ayuntamiento, a pesar de no tener competencias en materia sanitaria. En todo momento, la Gerencia ha explicado a los representantes municipales que el principal problema al que se enfrentan es la falta de médicos y la imposibilidad de cubrir las vacantes, porque aseguran no encontrar médicos que quieran venir a esta zona.



En la reunión se ha puesto sobre la mesa la falta de comunicación fluida desde la Gerencia del Departamento hacia el Ayuntamiento, a la vista de que la concejalía de Sanidad del Ayuntamiento ha estado enviando correos electrónicos y cartas tanto a la Consellería de Sanidad como a la Gerencia que no han sido contestadas. A propuesta de Isabel González, nueva asesora del Conseller de Sanidad en el departamento de salud de Torrevieja, se han activado unos canales de comunicación directa y de traslado de información desde el Hospital hacia el Ayuntamiento, de los hechos más relevantes que afecten a los centros de salud y consultorios de Pilar de la Horadada para evitar que este problema vuelva a suceder.



También han informado que las agendas están abiertas desde el viernes pasado, y que los pacientes que estaban sin médico porque el suyo se había jubilado, ya han sido reasignados con dos médicos que se han incorporado a la plantilla fija del Centro de Salud de Pilar de la Horadada.



Por otro lado, la concejal de Sanidad ha planteado la urgente necesidad de que vuelvan a pasar consulta en Pilar de la Horadada las especialidades de dermatología, traumatología y otorrino que por la pandemia se perdieron. La Gerencia ha confirmado que se retomarán en breve esas especialidades. Así mismo, Moreno les ha pedido sustituir el actual equipo de Rayos X que tiene una antigüedad de 30 años, y la Gerencia se ha comprometido a presupuestar un nuevo aparato de Rayos X de última generación para los presupuestos de 2023.



La Gerencia también va a atender la petición del Alcalde de Pilar de la Horadada de utilizar la planta sótano del edificio nuevo que podría albergar el gimnasio de rehabilitación, consultas, o cualquier otro uso sanitario que se le pueda dar, debido a que actualmente está en desuso destinado a almacén. Desde el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de la Gerencia los técnicos y arquitectos municipales para diseñar y estudiar esas posibilidades, hecho que se ha materializado hoy con la visita de los técnicos del Hospital y del Ayuntamiento al edificio nuevo del Centro de Salud para ver insitu las posibilidades técnicas.



Por último, la Gerencia del Hospital se ha comprometido a reorganizar la distribución de los centros, y estudia ubicar la puerta de urgencias en el edificio antiguo, ya que actualmente se congregan en la puerta las urgencias con las consultas externas y el mostrador.