La Guardia Civil desarticula una organización criminal en Torrevieja cuyo líder era un barrendero

La Guardia Civil de Alicante ha detenido en Torrevieja, en el marco de la operación Gemina, a diez miembros de una organización criminal por ser los presuntos autores de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas), un delito de blanqueo de capitales y otro delito de pertenencia a organización criminal.

El inicio de las investigaciones se remonta al mes de mayo del pasado año, cuando agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Torrevieja tuvieron conocimiento de que un trabajador de una empresa privada, dedicada a la limpieza de las calles de la localidad, aprovechaba su condición de barrendero para enmascarar la venta de cocaína. Durante la jornada laboral, el empleado, considerado el líder de la organización, distribuía y vendía las dosis de cocaína directamente a los consumidores, asegurándose, de esta manera, de no levantar sospechas de su actividad delictiva.

Efectos intervenidos en los registros domiciliarios | Guardia Civil

En un momento determinado, y debido al volumen de trabajo que generaba el tráfico de las sustancias, podía llegar a ganar 600 euros diarios, el autor buscó a varias personas que se encargarían de distribuir la droga a los consumidores. Estas personas, que trabajaban como si de una empresa real se tratara, debían cumplir un estricto horario que comenzaba a las ocho de la mañana y finalizaba a las once de la noche, de lunes a sábado. A cambio recibían 600 euros mensuales. En el caso de que no rindieran las debidas cuentas al jefe, este no dudaba en emplear la violencia contra ellos propinándoles brutales palizas.

Durante los domingos, era el propio cabecilla el que personalmente se encargaba de la venta y posterior reparto de las sustancias en los domicilios y lugares de trabajo de los consumidores, valiéndose para ello de un vehículo de alta gama y en ocasiones de el de su pareja.

En el hilo de la investigación, los agentes averiguaron que uno de los implicados, que hacía las veces de repartidor de las sustancias, comenzó también a traficar con marihuana y hachís por su cuenta, estableciendo una cartera de clientes propia y actuando al margen de la organización. Mientras, su madre, una mujer octogenaria, que también formaba parte de la trama, siguió confeccionando para la organización principal los envoltorios que contendrían la cocaína, a cambio de 100 euros mensuales.

Registros en tres viviendas de Torrevieja

Con toda esta información, los agentes investigadores procedieron al registro judicial de las tres viviendas implicadas en los hechos, situadas en Torrevieja, una de ellas propiedad del cabecilla del entramado, equipada con numerosas medidas de seguridad, como por ejemplo inhibidores de frecuencia. En esta ocasión se intervinieron 211 gramos de cocaína en roca, material para el tráfico de las dosis, una bascula de precisión, cogollos de marihuana, sustancias dopantes, varias dosis de viagra, un inhibidor de frecuencia, un bate de béisbol, nueve cartuchos de nueve milímetros parabellum, una ballesta de caza, una carabina de aire comprimido, dos vehículos, una motocicleta, y más de 3.000 euros.

Efectos intervenidos en los registros domiciliarios | Guardia Civil

En otro de los registros, en la vivienda de uno de los repartidores de las sustancias, se aprehendieron un total de 66 gramos de cocaína, preparados en dosis de medio gramo y de un gramo, 900 euros, dos vehículos y una motocicleta utilizada en el reparto de cocaína.

La vivienda de la ex pareja del líder de la organización, también fue inspeccionada por los agentes. En su interior encontraron pequeñas dosis de hachís y utensilios para el corte de la droga, una báscula de precisión y varios teléfonos. En estas actuaciones participaron agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Alicante (USECIC) y el Servicio Cinológico de la Comandancia de Alicante.

Uno de los detenidos al acudir a prestar declaración | Guardia Civil

Se ha detenido a un total de 10 personas siendo cinco hombres y cinco mujeres, todos ellos de nacionalidad española, de edades comprendidas entre los 25 y los 80 años, por un delito contra la salud pública y otro delito de pertenencia a organización criminal. Al líder de la organización se le imputa además un delito de blanqueo de capitales. Los diez detenidos ya han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Torrevieja, quien ha decretado el ingreso en prisión provisional de dos de ellos, quedando el resto en libertad con cargos.