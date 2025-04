Si el Valencia quisiera apostar por traer a jugadores con la carta de libertad, estos son algunos de los nombres propios por los que apostar

Venir al Valencia ha pasado de ser una oportunidad de jugar en un grande irrechazable para cualquier futbolista, a convertirse en un destino menor al que venir, como mucho, de paso, antes de dar el salto a una entidad de mayor envergadura.

Hasta eso le ha quitado Meriton al Valencia. Sin embargo, no todo estaría perdido si desde la dirección deportiva se pusiesen las pilas y una vez hecho el trabajo, este recibiese la necesaria conformidad desde Singapur.

Porque si, el equipo se sigue gestionando a más de 10.000 kilómetros de distancia por quienes ni saben, ni quieren dirigir un club de fútbol. De hecho, viendo las apreturas que ha pasado el equipo y las salidas previstas para este verano, si quisieran evitar problemas, darían el OK a negociar incorporaciones desde ya, y eso no ha sucedido.

Teniendo en cuenta el análisis de plantilla en el que hasta 17 jugadores que ahora mismo visten la camiseta del Valencia o pertenecen al club, deberían de salir, al menos 10 jugadores son los que tendrían que llegar a Valencia, en lo que supondría un total de 27 operaciones de mercado en la ventana de verano.

Si el club quisiera, podría contar con futbolistas que acaban contrato por lo que hemos elaborado una lista de jugadores que acaban contrato en 2025 a través del portal transfermarkt y que podrían reforzar al Valencia en los puestos que quedarían huérfanos.

Sin embargo hay varios impedimentos para que el club se pueda mover. Lim no quiere firmar jugadores que estén en el tramo final de su carrera, quiere cesiones con opciones de compra baratas y no obligatorias y de momento, no ha autorizado movimientos de mercado, ya que la prioridad es vender antes de firmar.

Empezando por la portería, la salida de Mamardashvili y la no continuidad de Jaume y Cristian Rivero te obligará a traer un portero y el que gana enteros en este caso es Vicente Guaita. El valenciano volvería a casa para competir con Stole Dimitrievsky por un puesto mientras que el tercer guardameta sería Vicente Abril, jugador de la casa y de futuro por el que quiere apostar el club.

Vicente Guaita en un partido con el Celta de Vigo | Celta de Vigo

Foulquier no ha renovado y Max Aarons no seguirá el año que viene (de hecho su participación ha sido nula desde su llegada en enero). En caso de no seguir Foulquier, sólo Thierry estaría disponible para el lateral derecho por lo que Kiko Femenía que acaba contrato con el Villarreal (y tiene un valor de mercado inferior al del lateral de Guadalupe), podría ser el complemento al portugués en banda derecha.

Yarek no tiene minutos con el retorno de Diakhaby y el club baraja su cesión a un equipo de primera división en España o en una liga extranjera, donde tenga los minutos que no tendrá con Corberán, por lo que haría falta un cuarto central. Raúl Albiol podría encajar en ese hueco, aunque su veteranía no gusta a Meriton.

El jugador queda libre a sus 40 años y podría volver a casa para cerrar su carrera en una temporada en la sería la cuarta opción en un equipo que solo disputa Liga y Copa del Rey. Su experiencia sería un intangible tremendo para ayudar al crecer a Mosquera y Tárrega, incluso con los chavales que desde el Mestalla sueñan con seguir los pasos de los dos centrales ahora titulares en el Valencia.

Es parecido el caso en el lateral zurdo. El Valencia CF apostó por Jesús Vazquez y se equivocó. El lateral no contaba para Baraja ni lo hace para Corberán, que lo contempla como suplente de Gayá lo que le cierra las puertas de la titularidad. Jugó por la lesión de Gayá, pero Yarek primero y Rioja después, le quitaron el sitio, por lo que el club busca una salida para el lateral zurdo.

En esa posición queda libre Azpilicueta en el Atlético de Madrid. Jugador veterano, internacional con España y una leyenda del Chelsea con el que ha sido campeón de la Champions entre otros títulos. Puede jugar en cualquier posición de la defensa, pero claro, tendría que querer venir al Valencia y el club querer asumir su ficha, sin embargo es uno de esos jugadores que no vendría a Valencia por la devaluación constante del club.

En el centro del campo no seguirán ni Iván Jaime ni Barrenecha (salvo milagro estival con el argentino) por lo que habrá que buscar dos recambios más en el mercado. Thomas Partey acaba contrato en el Arsenal y lo que antes era un posibilidad ahora es una utopía, pero quien sabe. Además José Campaña acaba su contrato con Las Palmas, y a sus 31 años podría ser un recambio para Javi Guerra o Almeida en el centro del campo.

El ataque, en cuadro

Los extremos, aunque Corberán no sea muy partidario de ellos, queda huérfanos en una posición. Diego López, Fran Pérez y Luis Rioja seguirán en principio, la próxima temporada y Adama acaba contrato con el Fulham. El extremo internacional con España, podría ser una alternativa en ataque para el Valencia al igual que Pablo Sarabia, que a sus 32 años también queda libre.

Y en ataque, es dónde radica el verdadero problema para Carlos Corberán. Solo contará con Hugo Duro, porque ni Rafa Mir ni Sadiq estarían el año que viene en Mestalla.

Luka Jovic acaba contrato con el Milan este verano, la cesión de Borja Iglesias con el Celta llega a su fin y podría ser una opción con cesión con opción de compra para el siguiente curso, aunque el jugador está encantado en Vigo, incluso el portugués André Silva que acaba contrato en el Werder Bremen y busca un destino en el que tener minutos y volver a sentirse importante.