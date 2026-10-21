Valencia Basket, a la caza de la primera victoria en Euroleague Woman ante el Flammes Carolo Basket

Valencia Basket afronta su tercer partido consecutivo en el Roig Arena para recibir a Flammes Carolo Basket en la J2 de la EuroLeague Women.

El conjunto de Javi Torralba quiere sacar su primera victoria en la máxima competición continental contra un equipo que arrasó a sus rivales en la previa y que se estrenó en fase regular tumbando con solvencia a CS Rapid Bucaresti. Javier Torralba recupera a algunas jugadoras, pero seguirá sin contar con todas las profesionales.

El grupo tiene la sensación "de que no paras nunca de este calendario de fin de semana, entre semana, fin de semana, entre semana. Sabemos que el partido es físicamente muy muy muy exigente, el equipo ha entrenado bien, tenemos las ideas claras, va a ser importante nuestra salida al campo, a ver si somos capaces de entrar con el nivel de dureza que requiere el partido, si somos capaces de igualar su físico, la propuesta de ritmo y podemos imponer nuestro juego, compartir ese balón", ha dicho el entrenador Javi Torralba.

Va a ser "duro, ellas vienen de una muy buena victoria la primera jornada, pero es capital que nosotras podamos tener una buena versión”.

Valencia Basket se ha enfrentado a Flammes Carolo Basket en una única ocasión, en la temporada 20-21 en la semifinal de la EuroCup Women, con formato de Final Four en Szekszard, Hungría.

Una semifinal que el equipo taronja ganó por 68-80 para luego medirse en la final a Umana Reyer Venezia. Una jornada histórica que finalizó con Valencia Basket levantando el primer título de su historia. De ese partido contra el combinado francés en abril de 2021 solo continúan Leticia Romero y Raquel Carrera. La pívot gallega, con 19 años, fue la jugadora más destacada con 22 puntos y 8 rebotes.