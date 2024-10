Torreblanca, en nombre de los premiados: "La cabeza en las estrellas y los pies en el suelo"

Los galardonados con las Distinciones de la Generalitat este 9 d'Octubre "no deben considerar estos premios como un final, y mucho menos como un postre, sino como otro principio que nos ayude a seguir trabajando y aportando para el bien común". Lo dice Paco Torreblanca, uno de los mejores maestros pasteleros artesanos del mundo, para quien la Comunitat "es una tierra de mucho talento que no se debe desaprovechar". Ha sido el encargado de hablar en nombre de todos los distinguidos, quienes, según Torreblanca, tienen en común una máxima: "la cabeza en las estrellas y los pies en el suelo", ya que "no hay metas inalcanzables, pero sin los pies en el suelo" no llegarán a ellas.

El pastelero, reconocido con el galardón Ambaixador de la Comunitat Valenciana, ha reivindicado que no "hay tarea, por humilde que sea, que no deba realizarse buscando la excelencia" y ha recordado unas palabras del actor y director Clint Eastwood que dijo: "sigo trabajando para que el viejo que hay fuera no entre dentro de mí". Además, ha instado a "potenciar las iniciativas educativas, culturales, económicas y sociales que desde la tradición apuesten por el rigor y la disciplina para alcanzar la excelencia y que el futuro de los jóvenes sea aún más dulce".

Amparo Cabanes, exconsellera en los primeros gobiernos autonómicos, además de historiadora y miembro de la Real Academia de Cultura Valenciana, ha explicado al llegar al acto intitucional, que recibir la Alta Distinción de la Generalitat es "un honor", y le obliga a seguir trabajando y haciendo lo que pueda por Valencia y su historia. Considera que el valenciano no está en un buen momento.

La Distinción Joan Lluís Vives de la Generalitat a la aportación valenciana a la construcción de Europa se ha concedido al exministro y exdiputado del Parlamento Europeo José Manuel García-Margallo. Ha lamentado el momento de "crispación y polarización" en la política española, y ha reclamado el retorno de dos reglas básicas que se cumplieron en la Transición, las de la "tolerancia y la moderación".

El conserje del edificio incendiado en el barrio valenciano de Campanar el pasado 22 de febrero, en el que murieron diez personas, Julián García Antón, ha afirmado que espera volver a trabajar pronto en el inmueble, una vez concluya la reconstrucción, y se ha mostrado "muy emocionado" por este reconocimiento que recibe junto a los servicios de emergencias, seguridad y protección civil.

Por su parte, el inspector de Bomberos del Ayuntamiento de València Amador Jiménez ha reconocido que el cuerpo municipal recibe este reconocimiento con sensaciones encontradas. Ha manifestado que todos los que participaron en aquella intervención, han quedado afectados psicológicamente.

El investigador de la Universitat Politècnica de València Luis Guanter, Distinción al Mérito Científico, ha agradecido la "visibilidad" que da a la investigación de las ciencias medioambientales y considera que la ciencia y la investigación son "una necesidad de primer nivel por su impacto directo en la sociedad y su bienestar", que "necesita mayor inversión que garantice estabilidad laboral".

La presidenta de Caixa La Vall, María Lourdes Falcó, ha agradecido el premio al Mérito empresarial y social a una entidad que "siempre ha trabajado por los intereses del municipio", que supone acordarse de los antepasados que la pusieron en marcha hace 120 años pero también valorar la labor hecha para actualizar esta caja rural a las necesidades de hoy en día. El mismo galardón al Mérito empresarial lo ha recibido la empresa Stomvi Instrumentos Musicales (Honiba S.A), mientras que los premios al Mérito deportivo han sido para el paralímpico Enrique Alhambra y los olímpicos Abel Ruiz Ortega, Cristhian Andrey, Vega Gimeno, Sandra Ygueravide Viana, Sara Sorribes y el Valencia Club de Hockey.

La Distinción por acciones a favor de la igualdad y para una sociedad inclusiva ha sido para la asociación Afanias de Castellón, de familias de personas con discapacidad intelectual, y para la Federación de Familias Numerosas de la Comunitat Valenciana.

Los premios culturales se entregaron este martes en Alicante, aunque este miércoles lo ha recogido a productora de cine María Zamora, quien ha destacado la cantera de jóvenes directores que representan a España en los festivales internacionales y ha reivindicado a una generación que está "haciendo las cosas de otra manera"