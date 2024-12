Los sindicatos docentes exigen la aplicación "inmediata y en bloque" del acuerdo de plantillas

Los sindicatos de profesores exigen la adjudicación de las plazas pendientes de los acuerdos de plantillas se lleve a cabo de forma inmediata y no gradual. Este lunes se han concentrado para exigir también que los docentes sean contratados ya y no a partir del 9 de enero como ha anunciado la Conselleria. Además, también reclama que el profesorado adjudicado tenga un nombramiento hasta el 31 de agosto y no hasta el 30 de junio.

UGT, Comisiones Obreras y el Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament (STEPV) exigen el cumplimiento inmediato de los autos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que suspendieron cautelarmente la denuncia hecha por el actual equipo de la Conselleria. Marc Candela, coordinador de acción sindical del STEPV, asegura que la "Conselleria alegue que la aplicación de los acuerdos se tiene que hacer progresivamente para evitar agotar la disponibilidad presupuestaria no es un argumento válido porque las plazas que faltaban adjudicar para el curso 2024-25 en aplicación de los acuerdos de plantillas, alrededor de un millar, se tendrían que haber contemplado en los presupuestos de 2024, meses antes de la denuncia de los acuerdos de plantillas que tuvieron lugar el 30 de mayo de 2024".

Los sindicatos han pedido una reunión urgente a la Dirección General de Personal Docente. El sindicato quiere trasladar al director general de Personal "el rechazo a la negociación de una orden que sustituya los acuerdos" y, en todo caso, como ya propuso el curso pasado, aboga por negociar una adenda para mejorar los acuerdos en aquellas etapas o ámbitos que se consideran necesarios.