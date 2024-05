Rubén Burgos: "Queremos estar a la altura, Avenida tiene un plantillón y llega con la moral alta"

El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos, aseguró este miércoles en la previa del primer partido de la final de la Liga Femenina que quieren “estar a la altura” del Perfumerías Avenida, del que dijo que “tiene un ‘plantillón’, está muy bien entrenado y llega con la moral alta tras levantar dos eliminatorias complicadas”.

Burgos explicó en rueda de prensa que su equipo puede “mejorar muchas cosas” respecto a las dos derrotas que ha sufrido ante el conjunto salmantino en Liga y auguró que el equipo de Nacho Martínez “repetirá parte del plan” que les “colapsó” en ataque hace apenas dos meses.

Ambos equipos "hemos evolucionado, crecido y variado desde entonces”, expuso Burgos, que, no obstante, enfatizó en que deben “mejorar espacios, la circulación y sobre todo el acierto” para no repetir los errores de los dos últimos partidos ante Avenida en Liga. Espero que acertemos en el plan, tengamos el acierto y estemos un poquito mejor que el rival”, sostuvo el entrenador valenciano, que recalcó que habrá “detalles que serán determinantes” en el primer encuentro, pero ya no en el segundo o en un posible tercero.

Espero que acertemos en el plan, tengamos el acierto y estemos un poquito mejor que el rival

Asimismo, lamentó la baja de Alba Torrens, porque “hay muy pocas jugadoras que puedan aportar” lo que da la mallorquina, “sobre todo en el día D y a la hora H” y recordó su nivel en el segundo partido de Liga de la campaña pasada cuando “peor se pusieron las cosas”. No obstante, señaló que están donde querían estar a principios de temporada, que es en la pelea por el título y ahora quieren estar a la altura “ante un equipo con una trayectoria que es una pasada”.

Consultado por si piensa que el hecho de haber tenido que remontar dos eliminatorias consecutivas repercutirá en el cansancio de Salamanca, Burgos comentó que él está “demasiado preocupado” por su equipo “como para intentar sacar la bola de cristal y pensar en cómo estarán ellas”. En cualquier caso dijo que lo ve “como un punto más fuerte hacia ellas que no uno de duda”.

Burgos recordó que, dado el formato al mejor de tres encuentros, en estos partidos “da igual ganar de 1 que de 40” y subrayó que los esfuerzos y las rotaciones “son distintas” a las realizadas en una eliminatoria de cuartos o semis, puesto que la final es a tres partidos y no a diferencia total de puntos. Además, incidió en que tienen una “doble motivación” por ganar y poder celebrar un hipotético título en casa el domingo: “Si dibujas un escenario idílico es con tu gente, pero queda mucho”.