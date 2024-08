Rubén Baraja: "Nosotros podemos creer en la luna, pero es el club quien tiene que marcar los objetivos"

Esta mañana ha tenido lugar la rueda de prensa de Rubén Baraja para la previa del partido ante el Celta de Vigo que se disputará mañana en Balaídos. El mister ha hablado de muchos temas, aunque del partido de mañana muy poco.

Faltan 10 días para que finalice el mercado, se ha fichado a Luis Rioja, no ha habido hasta el momento ninguna salida y Baraja ya dejó claro que si no hay inversión no se puede pedir más. Hoy ha vuelto a decir porqué decidió renovar:

Siento que con el equipo que teníamos la temporada pasada podíamos hacer más, estaba inacabado el trabajo.

A mí me gustaba el futuro que veía a la hora de trabajar y de mejorar con ellos, eso me hizo renovar con ilusión y energía

Además, ha repasado línea por línea a sus jugadores y piensa que se está trabajando bien y que dentro de las limitaciones económicas, el equipo se está reforzando d forma correcta. Teniendo en cuenta siempre que el mercado sigue abierto.

Objetivo de la temporada

Baraja no ha querido hablar de Europa dejando claro que "no suma hablar de estos temas", diciendo que quien tiene que fijar el objetivo es el club una vez finalice el mercado, ya que aunque él y su Staff crean lo que sea, quien decide quien llega y se va es el club.