Rubén Baraja: "La historia de este club nos exige ir avanzando de ronda"

Rubén Baraja ha atendido a los medios de comunicación en la comparecencia previa a la eliminatoria de Copa del Rey ante el Cartagena que se disputará el domingo a las 19.00. Será el sábado cuando se de a conocer la convocatoria definitiva en la que salvo sorpresa entrará por primera vez en el torneo del ko Pepelu.

El técnico tiene claro que apostar por la Copa es una obligación y decía tener que marcarnos "el objetivo del próximo partido, por eso hay que darle importancia al partido del Cartagena. La historia de este club nos exige ir avanzando de ronda e ir a ganar a cada campo. No priorizamos ni Liga ni Copa. Vamos a poner el equipo más competitivo en cada partido".

Fichajes

Sin novedades en cuanto a las llegadas, más allá de que la presidenta dijo que no habría fichajes si no se producían salidas, el técnico reconocía haber hablado con Lay Hoon "de la plantilla y de las posibilidades que tiene el equipo. No me han comunicado si se va uno viene otro. Si un jugador no tiene voluntad de estar aquí porque no participa, yo estoy siempre abierto a hablar con él. Estoy muy contento con la actitud y confío en todos ellos".

Repreguntado por si la llegada de fichajes daría la oportunidad de mirar a Europa, Baraja declaraba que "marcarse objetivos diferentes a mitad de camino es hablar de hipótesis. Todo lo que sea precipitar acontecimientos respecto a objetivos no me quita tiempo. Lo único que quiero es que el equipo sea estable. No podemos saber cuál sería el resultado de algo que no ha sucedido ".

Buen rendimiento

El equipo está compitiendo bien, honrando el significado de la palabra equipo

Hay varios aspectos fundamentales "para entender el rendimiento (de los menos habituales y de la plantilla en general). El primero es que el equipo está compitiendo bien, honrando el significado de la palabra ‘equipo’ y, unido a la afición que tenemos detrás que nos ayuda en momentos de dificultad, ayuda a ir consiguiendo resultados con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Queda mucho por competir y mucho por jugar", ha explicado el técnico.

Encima de la mesa ha puesto tres nombres propios; Sergi Canós, Roman Yaremchuk y el de Hugo Guillamón. Sobre ellos decía que todos los jugadores tienen "sus momentos a lo largo de la temporada. Hay que estar cerca de ellos los días que no juegan, pero al final, son ellos los que se lo ganan".

La única baja por lesión será la de André Almeida. En principio "el resto están hasta hoy disponibles para el encuentro de Copa. Tenemos que tener paciencia (con Almeida), está haciendo trabajando de campo. No sabemos en qué punto puede tener molestias, esperamos que su evolución sea buena. Necesitamos recuperarlo porque para nosotros es un jugador importante", explicaba el entrenador.

El entrenador ha puesto el punto y final a la rueda de prensa deseando "felices reyes a todos, aunque a algunos os van a traer carbón", todo ello entre risas.