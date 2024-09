Rubén Baraja se aferra a Mestalla para salir del pozo

Rubén Baraja se ha presentado ante los medios de comunicación con un mensaje claro: "las excusas no entran en mi vocabulario", consciente de que ganar en Mestalla es más necesario que nunca para abandonar el farolillo rojo de la clasificación.

Consciente de la situación que atraviesa el equipo, el técnico ha hablado de tratar "de explotar Mestalla. Necesitamos sumar, la clasificación no es buena y nos tenemos que agarrar a Mestalla. El equipo ha dado su mejor versión e casa con nuestro público detrás y mañana espero eso. La afición del Valencia CF sabe que es un momento de dificultad y nosotros tenemos que demostrar que queremos cambiar la situación".

Para el técnico, "es evidente que los resultados son los que son, pero tenemos que mirar hacia delante. Mi forma de ver el fútbol pasa por el siguiente partido y la siguiente oportunidad es Mestalla ante el Girona FC. Hay que tener un pensamiento positivo y las clasificación o el momento en el que estamos, mañana tenemos que ser capaces de demostrar en el terreno de juego que queremos cambiar los resultados".

Pese a la situación, el vallisoletano confía en su plantilla. "Trato se ser honesto y sincero. Es una reflexión respecto a lo que vi del partido. Si no estamos bien y el Atlético aprovecha tus errores, estamos lejos de competir con ellos. A partir de ahí, hay interpretaciones y tengo que aceptarlo. La palabra excusa no entre en mi vocabulario, no nos tiene que afectar en cuanto a nuestro objetivo, que es el partido del sábado ante el Girona FC", ha dicho el entrenador.

Por ahora, "yo me siento bien, con la energía, las ganas y concentrado en cambiar la situación y centrado en cómo hacerlo. Me tengo que ocupar en el cómo conseguir la primera victoria de la temporada. Primero, por necesidad. Y ganar un partido lo cambia todo. Muchas veces la palabra ganar es muy fácil decirla, pero hay que ocuparse en el trabajo. Hay que transmitir a los jugadores el camino para poder hacerlo", ha explicado el Pipo.

A veces, "las cosas no salen, no hay una explicación. Si haces el mismo modelo y trabajo, a veces las cosas no salen y no hay que darle más vueltas. Tenemos que centrarnos en el partido de mañana y en las cosas que sabemos hacer, que son muchas. El pesimismo no me ayuda. Hay que sacar la garra y saber que el partido de mañana pasa por hacer un muy buen partido para poder sumar", ha concluido el entrenador.