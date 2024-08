Pedro Martínez: "Sería postureo decir que vamos a ganarlo todo"

Esta mañana ha tenido lugar la primera sesión de entrenamiento del Valencia Basket en la Fontenta. El entrenamiento ha sido a puerta cerrada a excepción de los últimos minutos, donde han podido asistir los medios antes de que diera lugar la rueda de prensa del técnico Pedro Martínez.

La comparecencia ha dejado muchas frases bastante notorias, palabras de un entrenador que ha dejado claro que no quiere mandar ningún mensaje,quiere ir con humildad, respeto y sin mojarse sobre el objetivo para la temporada.

Para mi sería muy fácil decir que lo vamos a ganar todo, pero no me lo creo y no va conmigo