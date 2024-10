La oposición señala a Carlos Mazón como "heredero del condenado Zaplana"

Los grupos de la oposición han cargado contra el PP, después de conocer la sentencia que condena al ex President de la Generalitat Eduardo Zaplana por percibir comisiones por la adjudicación entre 1997 y 2003 de estaciones de ITV de la Comunitat Valenciana.

Compromís ha vuelto a registrar este martes en las Corts Valencianes la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el proceso de privatización, la adjudicación y gestión del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y las adjudicaciones relativas al Plan Eólico vinculadas al cobro de comisiones ilegales por parte de Zaplana. El portavoz parlamentario de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado la sentencia como "una magnífica noticia".

Mazón, hijo político de Zaplana

El síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, señala que “la condena a 10 años de cárcel al expresident Zaplana, es también una condena a una forma de hacer política en la que, lamentablemente, Mazón se ve reflejado”: “El zaplanismo 3.0 campa a sus anchas por la Comunitat Valenciana”, añade. Muñoz ha anunciado anuncia que los socialistas valencianos “hemos solicitado a la Generalitat que nos facilite todos los contratos y expedientes relativos a la celebración del 9 d’Octubre en el Palau, especialmente la contratación de Francisco”.

El portavoz socialista señala que el Consell actual "tiene paralelismos con los gobiernos zaplanistas. Cita los cambios legales "para controlar la radio televisión pública o el nombramiento del director de la agencia antifraude".

Máximo respeto y respuesta al PSPV

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha mostrado "máximo respeto" a las resoluciones judiciales y ha contestado a las críticas del PSPV, ya que el "Partido Socialista tiene asuntos muy graves en estos momentos encima de la mesa como para dar lecciones". "Yo vengo mostrando respeto por todas las resoluciones judiciales que se están produciendo estos días con casos muy graves también para el Partido Socialista. Creo que es mi obligación y, además, mi convicción mantener ese respeto. No le voy a devolver al Partido Socialista con la misma moneda porque no me parece adecuado", ha incidido.

Mazón ha reconocido que como "presidente de la Generalitat no me resulta indiferente esta sentencia a otro expresidente de la Generalitat".