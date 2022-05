El Valencia pide la retirada del cartel "Lim out"

El pasado martes aparecía junto a la Ciudad Deportiva de Paterna un cartel sobre un monoposte de anuncios con la leyenda "Lim out" costeado por los colectivos "Libertad VCF" y "It must be love". El cartel, colocado junto a la CV-35, se puede ver desde todos los ángulos de la Ciudad Deportiva.

El Valencia pide la retirada del cartel

El Valencia a través del gabinete de abogados King & Wood Mallesons ha remitido un burofax a la empresa propietaria del monoposte publicitario, Torres y Llavona SL, solicitando la retirada de dicho cartel. Los servicios jurídicos de la empresa propietaria del monoposte se encuentran analizando el burofax y comprobando si existe algún tipo de base legal en esta reclamación de los servicios jurídicos del Valencia CF. Desde "Libertad VCF" entienden que no existe ningún argumento jurídico para su solicitar su retirada.