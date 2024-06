Samu Castillejo, sobre su futuro: "Todavía me queda un año de contrato, tendremos que hablar e intentar aclarar el futuro"

Samu Castillejo ha concedido una entrevista para el Diario AS en la que ha hablado de su futuro más inmediato, dado que aún tiene contrato con el Valencia CF y deben solucionar la situación entre ambas partes: "Tendremos que hablar e intentar aclarar el futuro y que sea lo mejor para mí".

"Todavía me queda un año de contrato. Sigo perteneciendo al Valencia y nada. Es pronto para decidir porque acabo de terminar y es momento para relajarme, estar con la familia y luego pensar en qué voy a hacer", asegura el extremo malagueño que ha estado cedido esta temporada en el Sassuolo.

También afirma que desde su salida no ha vuelto a hablar con Rubén Baraja dado que solo lo ha hecho "con compañeros, que también tengo muchos amigos ahí".

El momento del cambio de entrenador fue un poco lo que alteró todo

"La situación que se vive ahí es un poco rara por la propiedad, por cómo trabajan y las cosas que hacen. El Valencia tiene una afición increíble y es normal que la gente muestre su descontento y quieran siempre lo mejor para el equipo. Me imagino que, en ese sentido, tienen todo su derecho a expresar lo que sienten", indica Samu sobre la figura de Peter Lim.

Su año en el Sassuolo y un deseo para su carrera

Samu Castillejo reconoce que el periodo que ha atravesado en el Sassuolo no ha sido el mejor: "Una experiencia negativa desde que llegué. Pero hay que vivir de todo en tu carrera para poder contar el día de mañana todas las experiencias que has tenido. Las lesiones me han tenido parado. Una experiencia para vivir, trabajar y tenerla en el recuerdo".

"¡Me encantaría! He dicho muchas veces que me gustaría poder volver al equipo de mi tierra para disfrutar de mi gente y del estadio. En el primer equipo solo estuve un año y se me quedó bastante corto", asegura el jugador del Valencia Cf sobre su deseo de volver al Málaga.