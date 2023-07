Le hablan a Benítez de sus éxitos en Premier y él se acuerda del Valencia

Rafa Benítez fue presentado como nuevo entrenador del Celta para las tres próximas temporadas. En la rueda de prensa de su vuelta a La Liga fue preguntado por sus éxitos en la Premier con el Liverpool y él quiso acordarse de los títulos ganados con el Valencia.

"Bueno algo hice en Valencia, alguna cosita hice en Valencia" afirmaba entre risas el ex técnico valencianista. "Porque después de 31 años ganar dos títulos de liga y una UEFA no ha estado mal". Y le preguntaba al periodista "¿Ese Valencia qué tenía? No de futbolistas sino de juego. Mucho ritmo, mucha intensidad. Era un equipo compacto que era capaz de atacar, presionar o contraatacar si era necesario. Podía jugar con el bloque bajo, medio o alto. Yo tengo dos partidos en la cabeza contra el Celta y el Ajax con la línea defensiva media de 52 metros. Eso es medio campo. Era por tanto un equipo que tenía mucha intensidad".