Mumbrú: "Pensar en lo que puede pasar es el cuento de la lechera"

Debutará este jueves el Valencia Basket en la Euroliga de este año, y lo hará ante un viejo conocido como es el Baskonia de Ponsarnau, ex técnico del equipo tauleller. Ante este debut este miércoles han comparecido ante los medios de comunicación el entrenador Alex Mumbrú y el capitán Bojan Dubljevic para valorar el arranque de la competición europea.

Alex Mumbrú no quiere pensar en objetivos

"Yo creo que la ambición debe ser la máxima y no debemos pensar en el día a día, pensar en lo que podemos conseguir, lo que puede pasar o no, eso es el cuento de la lechera, lo que debemos hacer es pensar en el partido a partido aunque sea un tópico, primero pensar en Baskonia y después cuando haya pasado un mes o un mes y medio... ya veremos donde estamos, donde luchamos y donde somos capaces de llegar".

Baskonia como rival

"Es un partido contra un equipo que está acostumbrado a jugarla, que tienen un buen equipo con una buena pretemporada y que además tiene a un entrenador que conoce bien la casa y a los jugadores que tenemos y que seguro que nos ponen en complicaciones, duro y difícil durante los 40 minutos". "Es un equipo que corre bien, que juega rápido, que es físico, que tiene capacidad anotadora y muy agresivos ofensivamente".

Mumbrú y las rotaciones

"La idea es tener un equipo largo, que ninguno se sienta que va a estar siempre en el partido, el jugador que sea, rotará. Tenemos 15 jugadores incluyendo a Hermansson y Millán que ahora están lesionados. Dependiendo de como vaya la semana, de que jugadores estén peor o mejor tomaremos la decisión del descarte pero ningún jugador debe estar tranquilo. Si se puede decidir 40 minutos antes lo haremos cuando falten 45".

Mumbrú habla con Dubljevic

"Hable con Dubi, es un grandísimo jugador. Cuando llega un entrenador nuevo y un jugador importante es normal tener una conversación, llegamos a acuerdos entre ambos, él está muy concentrado por hacer un buen año, por ayudar al equipo, por hacer las cosas que se necesitan cada día para ser mejores como equipo e individualmente y lo veo francamente bien. Esperemos que esto dure en el tiempo y que no sea solo al principio y que dure todo el año".

Dubljevic y los objetivos

"Empezamos con muchas ganas, como jugador siempre pienso en ganar todos los partidos que podamos y clasificarnos en TOP-8 de Euroliga. No pensamos en que va a pasar al final de temporada, vamos partido a partido". "Miramos nuestras cosas, no lo que viene. El partido ante Baskonia es muy duro y muy físico. Necesitamos jugar igual y además jugamos en casa con lo que nos van a ayudar a ganar". "este año hemos empezado un poco tarde por el Eurobasket, nos queda un poco para entrenar aún más, juntos, jugar juntos pero el objetivo es entrar en TOP-8 y si es posible Final Four y si es posible ganar, esto es la Euroliga y es la competición mas dura de Europa".

Dubljevic habla con Mumbrú

"Hablamos antes de verano y él me explico que es lo que quiere y todo el verano trabajo para hacer eso que me pide porque para mi lo más importante es el equipo y me ha dicho donde puedo ayudar más y ahí es donde trabajo más".

Dubljevic supera a Rafa Martínez en Europa

"Rafa Martínez es un ejemplo, es increíble pasarlo. Es un ejemplo como persona, jugador y capitán. Estoy muy orgulloso de mi carrera y es un motivo más para trabajar y ayudar al equipo lo máximo que pueda".