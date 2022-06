Mirada valenciana de los partidos políticos sobre el resultado electoral en Andalucía

La mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno Bonilla, líder del PP en Andalucía, en las elecciones de este domingo no se ha trasladado de la misma forma a los discursos este lunes de los partidos políticos valencianos.

Los grupos que sustentan al Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) hablan, en general, de que esos resultados "no son extrapolables" a la Comunitat. Tampoco lo cree Ciudadanos, que reconoce los "malos resultados", mientras, el PP, “muy satisfecho” por la mayoría lograda por el partido en Andalucía, sí cree que se pueda repetir ese resultado aquí.

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha afirmado que se ha demostrado que la gente “quiere cambio”. “Se percibe un fin de ciclo claro del socialismo y de sus socios radicales que no quieren bajar los impuestos, que no nos quieren dar el agua y que no quieren seguir viviendo el caos sanitario”, ha apuntado este lunes, tras felicitar a su homólogo andaluz.

Desde Ciudadanos, la síndica en Les Corts, Ruth Merino, ha reconocido “los malos resultados” del partido – que desaparece del arco parlamentario y del gobierno andaluz – pero cree que hay “tiempo para reflexionar” de cara a las próximas elecciones autonómicas en la Comunitat.

CÓMO LO VE EL BOTÀNIC

Los socios del Botànic -PSPV, Compromís y Unides Podem – mantienen, en general, que los resultados en los comicios andaluces “no se pueden extrapolar” porque cada territorio “tiene su idiosincrasia”, reconoce Papi Robles, síndica de Compromís, aunque reconoce que les “preocupa” por la “larga trayectoria” de los gobiernos de mayorías absolutas del PP “que han supuesto corrupción, corrupción y corrupción”.

Por parte de Podem, otra pata del Botànic, el secretario de Organización, Carles Fons, cree que hay que “reforzar” las confluencias de izquierdas y “estar atentos a lo que está ocurriendo y cuidar el Botànic”.

Mientras, el president de la Generalitat Valenciana, y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha reconocido que al candidato socialista (Juan Espadas) no ha tenido “probablemente” tiempo de presentarse ante la sociedad andaluza. Además, ha pedido a Moreno Bonilla, que persuada al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, para avanzar en la reforma de la financiación autonómica al ser una reivindicación compartida.

Preguntado por si la tendencia apunta a un cambio de ciclo, Ximo Puig ha respondido que las últimas crisis "han reforzado a los gobiernos electoralmente" y ha recordado que en los anteriores comicios en Andalucía hubo un cambio del PSOE al PP y más tarde ganaron los socialistas en España y otras regiones.