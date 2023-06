Luis Arbalejo: "Mumbrú será nuestro entrenador"

Luis Arbalejo ha sido presentado en la mañana de este miércoles como nuevo director deportivo de cara a las 5 próximas campañas de Valencia Basket, una presentación en la Fuente de San Luis acompañado por el director general Enrique carbonell. El que fuera director deportivo de Lucentum Alicante dio las primeras pinceladas de lo que tiene que ser el Valencia Basket.

La ilusión del reto

El reto es muy ilusionante, hace unas semanas cuando me llamó Enric y me presentó la oportunidad no me lo pensé un momento. Es uno de los proyectos más ilusionantes de Europa, no solo de la ACB. Para alguien que lleva más de 20 años profesional y ha pasado por todas la etapas es algo increíble, llego con mucha ilusión y responsabilidad. Voy a intentar dar mi mejor versión.

Cambios en plantilla

Va a haber cambios seguro en plantilla y tenemos que valorar cuántos. Quiero hacer un matiz con la última temporada. Sin dejar de mostrar ambición y ser competitivos se ganan 15 partidos en Euroliga, parecido a Virtus y Milán, se pierde en la Copa de uno con el Real Madrid y los playoff ACB con el Barça. Es cierto que el ratio victoria derrotas puede ser mucho mejor, por supuesto, pero no hay que dejar de poner en valor la Euroliga, queremos ser competitivos y el año pasado sin ser bueno no lo podemos sacar de contexto.

No es sencillo, algunas decisiones se están demorando por eso, tanto internas como externas. No es lo mismo Euroliga que Eurocup a nivel de plantilla. Los presupuestos no tienen nada que ver.

Plantilla equilibrada

Trataremos de buscar el equilibrio, es igual de malo dar oportunidades que darlas de manera gratuita. Cuando tengamos jugadores preparados como Puerto, tenemos a algunos llamando a la puerta como Ferrando, Jiménez y De Larrea se darán. No se puede regalar ,no puede ser demasiado sencillo. Jugadores de 2004 o 2005 no hay casi al primer nivel, la apuesta por L'Alqueria es clara y vamos a tratar que tengan su espacio. Queremos ganar, ser competitivos, ser mejores en Euroliga, si jugamos la Eurocup la queremos ganar... me encantan los jugadores jóvenes no te puedes tirar a una piscina sin agua.

Eurocup o Euroliga

Tenemos que tomar una decisión antes del 30 de junio. La decisión todavía no está tomada pero no nos queda mucho. Hay que jugar con la parte deportiva y la económica.

Personalidad en la plantilla

Soy de los que piensan que el carácter y la personalidad va por delante que la experiencia. No he trabajado en Euroliga, es evidente pero he trabajado con jugadores, entrenadores con experiencia y en una estructura de una franquicia de la NBA. No es algo que me asuste. Tengo otras preocupaciones más importantes que pensar que un jugador no me conozca o piense que soy muy joven.

Equipo más físico

Tenemos que hacer un equipo más físico para la Euroliga. La plantilla no me disgusta pero las lesiones no han ayudado. Si Hermannsson y Van Rossom no se hubieran lesionado sería otro equipo, absolutamente. Vamos a tratar de hacer un equipo muy físico, con equilibrio entre jugadores expertos y jóvenes y en esa posición de uno que nos costaba vamos a tratar de tocar la tecla ahí para que esté más cubierta. Vamos a intentar hacer la plantilla un poco más corta que el año pasado para que los roles estén más definidos, para que los descartes no condicionen... o decidir si tener tres extracomunitarios es una parte buena y otra parte que no los es.

Objetivos

En la Euroliga 15 victorias es una salvajada, queremos estar en Top 8 pero si miras los presupuestos de los que están arriba es algo salvaje. Vamos a ser competitivos y queremos tener opciones hasta el final, tener opciones hasta el final y ser competitivos en las tres competiciones hasta el final. Tener la Euroliga en Valencia es increíble. He venido a muchos partidos esta temporada desde Alicante, es la mejor competición del mundo, mejor que la NBA.