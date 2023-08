Javi Calleja se queja del gol del Amorebieta

Reparto de puntos en Lezama. El Levante sacaba un punto de su visita al Amorebieta en un encuentro que pudo ganar y que se vio envuelto en la polémica con el gol del conjunto vasco. Antes, Bouldini había adelantado a los levantinistas.

Corría el minuto 19 de la segunda parte cuando Álex Carbonell, con el brazo visiblemente extendido, se llevaba un despeje de Postigo con el codo para plantarse solo ante Femenías. La vaselina del futbolista del equipo vasco fue remachada en línea de gol por Jáuregui. Pese a la intervención del VAR, el colegiado Dámaso Arcediano daba validez al tanto.

Una vez concluido el encuentro, el entrenador Javi Calleja afirmaba que "el árbitro me ha dado sus explicaciones. Para mí es una mano voluntaria, interviene directamente en una acción de gol. Cuando vas con el brazo arriba ocupas un espacio para aprovecharte. No la he visto, tengo que verla. El árbitro me dice que es involuntaria, pero no sé por qué le ha llamado el VAR".