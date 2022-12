Javi Calleja: "El del Alavés es un partido especial para mi"

El Levante visita a uno de los equipos candidatos al ascenso a primera división. Este lunes a las 21:00 se enfrentará al Deportivo Alavés en Mendizorroza. Un encuentro que será especial para los dos técnicos. Luís García Plaza, hoy entrenador de los vitorianos, se enfrenta al equipo con el que consiguió un espectacular ascenso a primera división mientras que Calleja lo hará ante el Deportivo Alavés al que entrenó recientemente.

Para el entrenador granota "es un partido especial para mí, porque aunque pase relativamente poco tiempo, guardo unos recuerdos inolvidables. El cariño de la gente me lo llevo a todos lados, incluso cuando salimos de allí han seguido demostrándome que me quieren, siempre estar muy agradecido. Siempre que juegas contra un ex equipo es especial. El recuerdo que tengo es inmejorable".

Además Calleja reconoce que tiene muy buena relación con Luís García Plaza. "Mi relación con Luís es buena, muy buena. Creo que es un grandísimo entrenador que tiene una gran trayectoria. Está haciendo las cosas muy bien. Saca rendimiento a los equipos en los que está. Tiene mucha experiencia., le deseo lo mejor. No tengo amistad con él, porque no lo conozco fuera del futbol, pero es un entrenador que tiene un gran cuerpo técnico. Estoy convencido de que van a estar ahí hasta el final porque lo reúnen todo para subir a Primera División".

El Alavés uno de los candidatos al ascenso

El choque se antoja vital para el interés de dos equipos llamados al ascenso. Reconoce Calleja que Mendizorroza "es un campo muy complicado, lo sé porque he estado allí. Se lo difícil que es jugar en Mendizorroza. El equipo no para de estar con el equipo. Te someten y muchas veces te llevan donde quieren ellos. Tenemos que saber dónde vamos para visualizar un poco lo que nos puede suceder y luego imponer nuestro juego. No tener mucho miedo. Las estadísticas están para acabar con ellas y eso es lo que queremos hacer mañana".

Y sobre su rival afirma que "el Alavés para mí es uno de los firmes candidatos a subir, por plantilla, porque viene de Primera División. Tiene muchos recursos en el juego y es un equipo que compite muy bien. Estoy convencido que va estar hasta el final con la exigencia de subir. Tiene una afición que cree en el ascenso y que esta con ello. Tienen equipo suficiente para subir y así va a ser hasta el final. Están haciendo una gran temporada y creo que nos vamos a encontrar un rival que nos van a exigir el 100% nuestro".