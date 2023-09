Hoy venía pensando en... porqué soy del Valencia

Hoy venía pensando en… el porqué soy del Valencia.

Quizá sea porque es mi cumpleaños o quizá poque me falta poco para entrar en la cincuentena… pero hoy os prometo que venía a la radio pensando en eso… en porqué y desde cuando soy del Valencia.

Desde cuando es fácil de responder. Lo soy desde que mi padre decidiera llevarme a Mestalla allá por principios de los ochenta. Con solo 4 añitos ya cantaba y disfrutaba de los goles del Valencia. Tengo muchos recuerdos de aquella época: las almohadillas verdes que yo lanzaba al campo al acabar el partido, el olor a puro de la tribuna de Mestalla o esos saladitos que nunca faltaban en cada partido. De lo deportivo recuerdo el cántico de “Kempes, Kempes” cada vez que Mario se disponía a lanzar una falta, un argelino que me maravilló a su llegada, Madjer y que en su debut hizo un golazo ante el Atlethic, los goles de Weltz quien para mi solo marcaba en los días de lluvia o mi ídolo de siempre por mucho tiempo que pase y muchos jugadores nuevos que tenga el Valencia el búlgaro Lubo Penev.

Contaros todos mis recuerdos a lo largo de esos más de cuarenta años me llevaría varios Onda Deportiva Valencia así que no lo haré. El porqué soy del Valencia no me cabe duda que es todo culpa de mi padre, él me inculcó ese sentimiento eterno por unos colores en un momento en el que quizá era mucho más fácil ser del Real Madrid. Fue la época de la Quinta del Buitre coincidiendo con los peores años del Valencia, los del descenso. En el cole era más fácil ser de Michel que de Subirtas, o de Butragueño que de Lucho Flores. Pero me daba igual. Era esa época en la que yo buscaba solo los cromos del Valencia mientras otros se mataban por conseguir los del Real Madrid o Barcelona.

Como ahora. Sé que con Lim es difícil ser del Valencia, de este Valencia. Pero como siempre digo: se puede cambiar de coche, de casa, de trabajo y hasta de mujer o marido pero de lo que uno nunca cambia es de equipo. Gracias Papá por hacerme del Valencia, no dudes que si hubiese tenido un hijo… habría hecho exactamente lo mismo que tú…